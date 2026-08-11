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Ra quyết định khởi tố hình sự Võ Hồng Thủy SN 1972

| | Xã hội

Võ Hồng Thủy SN 1972 bị khởi tố để điều tra về hành vi “Buôn bán hàng cấm”.

Ngày 10/8/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Hồng Thủy (sinh năm 1972) và Hà Văn Ơn (sinh năm 1966), cùng ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, để điều tra về hành vi “Buôn bán hàng cấm”.‎

Ra quyết định khởi tố hình sự Võ Hồng Thủy SN 1972 - Ảnh 1.

Các bị can Hà Văn Ơn, Võ Hồng Thủy (từ trái qua), cùng tang vật, phương tiện vụ án. Ảnh: Công an An Giang

Trước đó, khoảng 4 giờ 20 phút ngày 29/7/2026, tại ấp Minh Phong, xã Bình An, tỉnh An Giang, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 54V-7086 do Hà Văn Ơn điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 3.250 bao thuốc lá điếu nhập lậu được cất giấu trong các bao tải.

Ra quyết định khởi tố hình sự Võ Hồng Thủy SN 1972 - Ảnh 2.

Một trong số các tang vật vụ án. Ảnh: Công an An Giang

Qua điều tra, Võ Hồng Thủy khai nhận mua số thuốc lá trên từ một người đàn ông chưa rõ nhân thân, lai lịch để bán lại kiếm lời; Hà Văn Ơn tham gia vận chuyển số hàng cấm trên. Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định Thủy là người chủ mưu, còn Ơn tham gia với vai trò đồng phạm giúp sức. Áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Võ Hồng Thủy; tạm giam để phục vụ công tác điều tra đối với bị can Hà Văn Ơn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

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