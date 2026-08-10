Hai bộ đồng ý nghỉ 7 ngày Tết Đinh Mùi, 4 ngày lễ văn hóa

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa có công văn góp ý gửi Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch thống nhất lựa chọn phương án 1 về nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 (hoán đổi để nghỉ 4 ngày) và phương án 1 về nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 (không hoán đổi lịch, nghỉ đúng 7 ngày).

Bộ này cũng nhất trí với các nội dung khác tại dự thảo văn bản trình Thủ tướng Chính phủ về phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027.

Bộ Y tế cũng có phản hồi gửi Bộ Nội vụ về phương án nghỉ lễ Tết năm 2026-2027. Bộ này cũng đồng tình hoán đổi làm việc thứ hai 23/11 sang ngày nghỉ hàng tuần thứ bảy 28/11 để kỳ nghỉ Văn hóa Việt Nam liền mạch bốn ngày, bao gồm hai ngày nghỉ cuối tuần.

Bộ Y tế, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch nhất trí với đề xuất nghỉ lễ Văn hóa 4 ngày, nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày của Bộ Nội vụ. Ảnh: Giang Thanh.

Tại công văn gửi lấy ý kiến các bộ, ngành mới đây, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 đối với công chức, viên chức.

Phương án 1: Nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết.

Theo đó, công chức, viên chức sẽ nghỉ từ thứ năm, ngày 4/2/2027 dương lịch (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ tư ngày 10/2/2027 dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Theo phương án này, tổng thời gian nghỉ Tết là 7 ngày liên tục, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần.

Phương án 2: Nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết.

Theo phương án này, công chức, viên chức được nghỉ từ thứ sáu ngày 5/2/2027 dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết chủ nhật ngày 14/2/2027 dương lịch (tức ngày mùng 9 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Tổng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 là 10 ngày liên tục (bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, 2 ngày nghỉ bù ngày hằng tuần, 1 ngày nghỉ hoán đổi và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Bộ Nội vụ đề xuất chọn phương án thứ nhất, bởi phương án này sẽ bảo đảm hài hòa quyền nghỉ ngơi của người lao động với yêu cầu duy trì ổn định hoạt động hành chính, sản xuất, kinh doanh và điều hành kinh tế - xã hội.

Đối với người lao động, căn cứ điều kiện thực tế, người sử dụng lao động lựa chọn nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi hoặc 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi hoặc 3 ngày cuối năm Bính Ngọ và 2 ngày đầu năm Đinh Mùi.

Phương án nghỉ Tết phải thông báo cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Đề xuất 2 kỳ nghỉ lễ dài 4 ngày Về đề xuất nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án. P hương án 1: Nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ ba, ngày 24/11. Thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ hai, ngày 23/11 sang ngày nghỉ thứ bảy cuối tuần đó. Với phương án này sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ bảy ngày 21/11 đến hết thứ ba ngày 24/11 và làm bù vào thứ bảy ngày 28/11. P hương án 2: Nghỉ vào thứ ba (ngày 24/11), không hoán đổi ngày làm việc. Đề xuất chọn phương án 1, Bộ Nội vụ cho rằng, việc bố trí kỳ nghỉ 4 ngày liên tục tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tham gia các hoạt động văn hóa, góp phần phát huy ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam; đồng thời tạo thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, dịch vụ và thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng. Với dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027, Bộ Nội vụ đề xuất công chức, viên chức nghỉ 4 ngày liên tục, bao gồm: 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định và 2 ngày nghỉ hằng tuần. Theo đó, công chức, viên chức nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 từ thứ năm (ngày 2/9/2027) đến hết chủ nhật (ngày 5/9/2027).



