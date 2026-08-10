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Bắt giữ Đoàn Quý Hợi SN 1983

| | Xã hội

Đoàn Quý Hợi bị khởi tố về tội mua bán hàng cấm.

Công an tỉnh Nghệ An ngày 10/8/2026 cho biết, Công an xã Thiên Nhẫn bắt đối tượng mua bán gần 03 tạ pháo hoa nổ trái phép.

Trước đó, qua nắm tình hình, sử dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, ngày 02/7/2026, Công an xã Thiên Nhẫn phát hiện, bắt giữ đối tượng Đoàn Quý Hợi (sinh năm 1983, trú tại xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) có hành vi mua bán trái phép pháo hoa nổ.

Đối tượng Đoàn Quý Hợi và số pháo hoa bị thu giữ - Ảnh: Công an Nghệ An

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ gần 03 tạ pháo hoa nổ, được đóng gói cẩn thận.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Quý Hợi về tội mua bán hàng cấm.

Theo Trang Anh

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