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Quyết định khởi tố Lê Khắc Ngọc SN 1995

| | Xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định Lê Khắc Ngọc là đối tượng đã bán ma túy cho Trần Đình Huân và một số đối tượng khác trên địa bàn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 10/8/2026 cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Khắc Ngọc (sinh năm 1995, trú tại thôn Phú Long, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, ngày 16/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Đình Huân (sinh năm 1997, trú tại thôn Hương Vĩnh, xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) về các hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định Lê Khắc Ngọc là đối tượng đã bán ma túy cho Trần Đình Huân và một số đối tượng khác trên địa bàn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Khắc Ngọc - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 7/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Khắc Ngọc về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, quy định tại khoản 2, Điều 251 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 phê chuẩn theo quy định.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

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