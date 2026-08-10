Kiểm tra quán cà phê Cheery lúc 14h, công an bắt giữ Lê Hữu Ngọc Vũ và Nguyễn Thị Dung SN 1990

Theo thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, khoảng 14h ngày 6/8, tại quán cà phê Cheery, thôn Lệ Sơn Bắc, xã Hòa Tiến, Công an xã Hòa Tiến phát hiện, bắt quả tang Lê Hữu Ngọc Vũ (SN 1990, trú thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến) và Nguyễn Thị Dung (SN 1990, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật vụ án. Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng

Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một túi nilon bên trong chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng. Theo lời khai ban đầu của Vũ và Dung, số tinh thể này là ma túy đá.

Từ lời khai và các tài liệu thu thập được, Công an xã Hòa Tiến tiếp tục xác minh nguồn gốc ma túy, đồng thời truy xét những người có liên quan.

Qua đấu tranh, công an xác định Nguyễn Thị Hồng (SN 1992, trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy của Vũ và Dung. Đáng chú ý, Hồng đang bị khởi tố về tội "Sử dụng trái phép chất ma túy" nhưng vẫn tiếp tục có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Công an xã Hòa Tiến phối hợp Công an phường An Khê xác minh, triệu tập Hồng đến làm việc. Tại cơ quan công an, Hồng khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình.

Tang vật công an thu giữ

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Văn Dũng (SN 1989, trú xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị; đăng ký tạm trú tại phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) là người đã bán ma túy cho Vũ.

Ngày 7/8, Công an xã Hòa Tiến phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng và Công an phường Ngũ Hành Sơn kiểm tra, bắt giữ Dũng khi đối tượng đang sử dụng ma túy tại một căn hộ.

Khám xét nơi ở của Dũng, lực lượng công an thu giữ khoảng 40g tinh thể màu trắng, được chia thành 6 gói nhỏ cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc phân chia ma túy.

Qua đấu tranh, Dũng khai nhận số tinh thể màu trắng trên là ma túy và thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy.