Sổ đỏ bắt đầu hiển thị trên VNeID, người dân có thể tra cứu

Việc tích hợp sổ đỏ trên VNeID là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số quốc gia. Theo ghi nhận, một số người dân tại các địa phương như: Hà Nội, Thanh Hóa, Bắc Ninh… có thể kiểm tra các dữ liệu liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ngay trên ứng dụng định danh điện tử.

Để kiểm tra, người dân cần đăng nhập tài khoản định danh điện tử mức 2 trên VNeID, sử dụng chức năng tìm kiếm và chọn mục “GCN quyền sử dụng đất”. Nếu dữ liệu đã được đồng bộ, hệ thống sẽ hiển thị các thông tin liên quan đến giấy chứng nhận.

Người dân đăng nhập tài khoản định danh mức 2 trên VNeID để kiểm tra sổ đỏ đã tích hợp trên VNeID hay chưa tại mục "GCN quyền sử dụng đất". Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, hồi tháng 2, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã công bố và hướng dẫn kết nối để khai thác, sử dụng dữ liệu về Giấy chứng nhận thay thế thành phần hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo quyết định, dữ liệu thông tin về Giấy chứng nhận trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai sẽ đủ điều kiện khai thác, sử dụng thay thế giấy tờ trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính.

Các thông tin về sổ đỏ được chia sẻ gồm, tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất; số định danh. Thông tin về thửa đất sẽ gồm mã định danh thửa đất; số thứ tự thửa đất, tờ bản đồ; diện tích; loại đất; thời hạn sử dụng đất; hình thức, nguồn gốc sử dụng đất; địa chỉ thửa đất.

Tài sản gắn liền với đất sẽ chứa thông tin như tên tài sản, diện tích sử dụng, thời hạn sở hữu, hình thức sở hữu, địa chỉ tài sản. Các thông tin khác cũng được chia sẻ gồm ghi chú, đăng ký thế chấp, số phát hành Giấy chứng nhận, ngày cấp Giấy chứng nhận...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu, khi khai thác, chia sẻ dữ liệu phải tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin, quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến dữ liệu, bí mật đời tư. Các đơn vị liên quan cũng phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn kỹ thuật về trao đổi dữ liệu và các nguyên tắc, quy định về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Bộ Công an tổ chức chiến dịch 90 ngày đêm triển khai làm giàu, sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Khi cơ sở dữ liệu đất đai được làm sạch, đúng, đủ, các giao dịch được thực hiện ngay trên không gian mạng. Thông tin về quyền sử dụng đất, sở hữu tài sản trên đất sau đó cũng được mã hóa, tích hợp trên VNeID để mọi người tra cứu, kiểm soát.

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – C06 (Bộ Công an), khi dữ liệu đất đai được kết nối với đúng chủ thể, người dân sẽ từng bước giảm việc xuất trình, sao chụp giấy tờ. Cơ quan quản lý cũng giảm khâu nhập liệu, đối chiếu thủ công và nâng cao khả năng xác thực thông tin.

C06 cho biết, việc tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên VNeID vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện trong quá trình triển khai.

Mặc dù quy định hiện hành đã xác định Giấy chứng nhận điện tử có giá trị pháp lý như Giấy chứng nhận giấy khi đáp ứng đủ điều kiện, nhưng vẫn thiếu hướng dẫn cụ thể về việc chuyển đổi từ bản giấy sang bản điện tử, nhất là đối với hồ sơ cũ, hồ sơ thiếu thông tin…