Chưa được cập nhật tài khoản ngân hàng lên ứng dụng VNeID, người dân nên làm gì?

Việc kết nối dữ liệu tài khoản ngân hàng lên ứng dụng VNeID mang lại lợi ích thiết thực trước hết trong công tác chi trả an sinh xã hội. Quy trình này loại bỏ hoàn toàn các khâu trung gian, giúp tiết kiệm thời gian đi lại nhận tiền mặt và đảm bảo sự công khai, minh bạch.

Bên cạnh đó, đây cũng là điều kiện bắt buộc để người dân thụ hưởng chính sách ưu đãi về thủ tục hành chính. Theo Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP về phát triển công dân số, công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên VNeID sẽ được miễn hoặc giảm lệ phí. Tuy nhiên, quyền lợi này chỉ áp dụng khi người dân đã hoàn thành tích hợp đủ 05 loại thông tin cơ bản, trong đó thông tin tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử là một yếu tố cấu thành bắt buộc.

Để quá trình liên kết diễn ra thuận lợi, người dân cần chuẩn bị một số điều kiện cơ bản trước khi thao tác. Tài khoản VNeID bắt buộc phải đạt mức độ 2, tức là đã hoàn tất đăng ký sinh trắc học trực tiếp tại cơ quan Công an, đồng thời ứng dụng trên điện thoại phải được cập nhật lên phiên bản mới nhất từ App Store hoặc CH Play.

Quan trọng nhất, tài khoản ngân hàng dùng để tích hợp phải là tài khoản chính chủ, có thông tin họ tên và số Căn cước công dân đăng ký tại ngân hàng trùng khớp hoàn toàn với dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Quy trình thực hiện trên điện thoại được tiến hành qua các thao tác dưới đây.

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID.

Bước 2: Gửi yêu cầu.

- Tại màn hình trang chủ, người sử dụng chọn vào mục An sinh xã hội.

- Tiếp theo, chọn vào Tài khoản hưởng an sinh xã hội.

- Người sử dụng nhập mã Passcode (mã 6 số tự nhiên, không phải là mật khẩu ứng dụng VNeID). Trường hợp người sử dụng quên mã Passcode thì chọn vào "Quên mã" để thực hiện các bước khởi tạo lại mã Passcode mới.

- Sau khi nhập mã Passcode thành công, người sử dụng chọn ngân hàng theo danh sách. Mục này tùy vào người sử dụng lựa chọn ngân hàng để hưởng An sinh xã hội, người sử dụng lưu ý là phải đã có tài khoản ngân hàng trước đó.

Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

- Người sử dụng nhập số tài khoản ngân hàng đã chọn, sau đó tích chọn vào ô xác nhận mục đích chia sẻ, sau đó chọn vào Tiếp tục.

- Hệ thống báo gửi yêu cầu thành công, người sử dụng chờ cơ quan tiếp nhận và duyệt yêu cầu.

- Người sử dụng kiểm tra lại yêu cầu theo các cách sau: Kiểm tra lại trong mục Nộp hồ sơ sẽ hiện thông tin yêu cầu tại đây. Người sử dụng theo dõi để xem cơ quan tiếp nhận và duyệt yêu cầu.

Trong suốt quá trình thực hiện, người dân cần nâng cao cảnh giác để bảo vệ an toàn thông tin cá nhân. Lực lượng Công an và nhân viên ngân hàng không bao giờ gọi điện yêu cầu cung cấp mã OTP, mật khẩu VNeID hay mã PIN ngân hàng. Người dân chỉ thao tác trực tiếp trên ứng dụng VNeID chính thức, tuyệt đối không truy cập vào các đường link lạ gửi qua tin nhắn hay mạng xã hội để tránh nguy cơ bị lừa đảo.