Từ 15/8, thuê bao chưa làm việc này trên VNeID sẽ bị khóa hai chiều, nguy cơ mất số

Câu hỏi 1/5: Để thực hiện xác thực thông tin thuê bao di động chính chủ qua VNeID, người dùng cần có tài khoản VNeID ở mức độ mấy?

A. Không cần tài khoản VNeID

B. Tài khoản VNeID mức 1

C. Tài khoản VNeID mức 2 ✔

D. Chỉ áp dụng cho tài khoản doanh nghiệp

Giải thích: Để tích hợp và xác thực thông tin thuê bao di động chính chủ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, người dùng bắt buộc phải sở hữu tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2 (đã kích hoạt trực tiếp tại cơ quan Công an có thu nhận sinh trắc học khuôn mặt/vân tay). Tài khoản VNeID mức 1 chưa thể thực hiện đầy đủ chức năng đối soát dữ liệu này.

Đáp án đúng là: C. Tài khoản VNeID mức 2

Câu hỏi 2/5: Nếu sau khi bị khóa hai chiều vẫn không xác thực trên VNeID, thuê bao sẽ bị thu hồi số vào thời điểm nào?

A. Ngày 18/8

B. Ngày 20/8 ✔

C. Ngày 25/8

D. Ngày 30/8

Giải thích: Quy trình xử lý SIM chưa chuẩn hóa thông tin được thực hiện theo các mốc thời gian nghiêm ngặt. Sau khi bị áp dụng biện pháp khóa liên lạc hai chiều từ ngày 15/8, nếu chủ thuê bao vẫn không tiến hành xác thực thông tin trên ứng dụng VNeID trước ngày 20/8, doanh nghiệp viễn thông sẽ tiến hành thu hồi số điện thoại về kho số. Người dùng khi đó sẽ mất hoàn toàn quyền sở hữu số SIM đang sử dụng.

Đáp án đúng là: B. Ngày 20/8

Từ ngày 15/8, thuê bao chưa hoàn tất xác thực sẽ bị khóa hai chiều và đến 20/8 có thể bị thu hồi số nếu vẫn không thực hiện. (Ảnh: CareCenter)

Câu hỏi 3/5: Việc bắt buộc xác thực thông tin thuê bao di động qua VNeID nhằm mục đích chính nào?

A. Làm sạch dữ liệu, ngăn chặn SIM không chính chủ và hành vi vi phạm ✔

B. Bắt buộc người dân chuyển sang sử dụng dịch vụ mạng 5G

C. Tăng giá cước viễn thông đối với các cuộc gọi liên mạng

D. Giới hạn số lượng SIM tối đa mỗi cá nhân được đăng ký

Giải thích: Việc xác thực số điện thoại qua VNeID với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là giải pháp quan trọng nhằm làm sạch dữ liệu thuê bao viễn thông. Quy định này giúp bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dùng, hạn chế triệt để tình trạng SIM rác, SIM không chính chủ bị lợi dụng cho các hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật, đồng thời tạo nền tảng môi trường số an toàn, minh bạch.

Đáp án đúng là: A. Làm sạch dữ liệu, ngăn chặn SIM không chính chủ và hành vi vi phạm

Câu hỏi 4/5: Các nhóm đối tượng yếu thế như người cao tuổi, người khuyết tật được hỗ trợ xác thực VNeID ra sao?

A. Tự thực hiện trực tuyến và không có hình thức hỗ trợ trực tiếp

B. Được hoãn thời hạn xác thực vô thời hạn

C. Có nhân viên hỗ trợ tận nơi và điểm hướng dẫn trực tiếp tại địa phương ✔

D. Bắt buộc phải ủy quyền cho người khác làm thay tại đại lý

Giải thích: Cơ quan quản lý yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông phối hợp cùng chính quyền địa phương và lực lượng công an cơ sở để hỗ trợ tối đa cho người dân. Đặc biệt đối với các nhóm yếu thế như người cao tuổi, người khuyết tật hoặc người gặp khó khăn về công nghệ, các nhà mạng triển khai điểm hướng dẫn trực tiếp tại địa bàn và cử nhân viên đến hỗ trợ tận nơi khi cần thiết.

Đáp án đúng là: C. Có nhân viên hỗ trợ tận nơi và điểm hướng dẫn trực tiếp tại địa phương

Câu hỏi 5/5: Trên ứng dụng VNeID, người dùng thực hiện xác thực thuê bao tại mục chức năng nào?

A. Ví giấy tờ

B. Số điện thoại ✔

C. Dịch vụ công

D. Thông báo lưu trú

Giải thích: Để tự xác thực số điện thoại trên ứng dụng VNeID, người dùng đăng nhập tài khoản, xác thực bằng mật khẩu hoặc sinh trắc học, sau đó truy cập vào mục "Số điện thoại". Tại đây, người dùng chọn "Yêu cầu tích hợp", kiểm tra thông tin chi tiết và xác nhận "Đang sử dụng số thuê bao" để hoàn tất quá trình chuẩn hóa thông tin, tránh bị khóa liên lạc.

Đáp án đúng là: B. Số điện thoại