Tất cả người dân đang đi ô tô chú ý mức bồi thường bảo hiểm bắt buộc mới nhất

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe ô tô hiện có mức bồi thường tối đa là 150 triệu đồng/người/vụ đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và 100 triệu đồng/vụ đối với thiệt hại về tài sản, theo quy định mới nhất tại Nghị định 67/2023/NĐ-CP. Số tiền thực nhận sẽ được tính toán cụ thể dựa trên tỷ lệ thương tật nhân với hạn mức 150 triệu đồng hoặc dựa trên hóa đơn thiệt hại thực tế và mức độ lỗi của chủ xe.

Mức bồi thường bảo hiểm về sức khỏe, tính mạng

Trong đó, tỷ lệ tổn thương cơ thể được áp dụng chi tiết theo Phụ lục VI ban hành kèm Nghị định 67/2023/NĐ-CP với các mức cụ thể như sau:

Xương sọ và Hệ Thần kinh: Dao động từ 1% (đối với tổn thương rễ thần kinh nhẹ) đến mức tối đa 99% (trường hợp liệt hoàn toàn tứ chi hoặc tổn thương toàn bộ tủy cổ).

Hệ Tim mạch: Từ 6% (vết thương mạch máu lớn đã được xử lý tốt) đến 81% (dị vật cơ tim gây biến chứng nguy hiểm hoặc phình động mạch chủ có nguy cơ cao).

Hệ Hô hấp: Mức thấp nhất 3% (gãy 1-2 xương sườn hoặc tổn thương đơn thuần ở cơ hoành/màng phổi) và cao nhất 81% (tâm phế mạn tính độ 4).

Hệ Tiêu hóa: Từ 6% (đụng dập gan điều trị nội khoa hiệu quả) đến 91% (phẫu thuật cắt bỏ gần hết ruột non gây rối loạn dinh dưỡng nghiêm trọng).

Hệ Tiết niệu – Sinh dục: Từ 1% (vết thương tầng sinh môn điều trị tốt) tới 61% (phải đặt dẫn lưu bàng quang vĩnh viễn).

Hệ Cơ – Xương – Khớp: Thấp nhất 1% (gãy xương một đốt ngón tay/chân) và cao nhất 95% (tháo hai khớp vai hoặc hai khớp háng).

Phần mềm và Bỏng: Từ 1% (vết loét nhỏ, mảnh kim khí không di chứng) đến 50% (sẹo lớn vùng lưng, ngực, bụng chiếm trên 36% diện tích cơ thể).

Cơ quan Thị giác (Mắt): Từ 5% (tắc lệ đạo, giảm thị lực nhẹ) đến 95% (khoét bỏ cả hai nhãn cầu và không lắp được mắt giả).

Răng – Hàm – Mặt: Từ 1,25% (mất một răng hàm nhỏ) đến 61% (mất toàn bộ xương hàm trên hoặc dưới).

Tai – Mũi – Họng: Từ 3% (nghe kém nhẹ một tai, sẹo hẹp ống tai) đến 81% (phải mở khí quản vĩnh viễn).

Lưu ý: Đối với trường hợp tai nạn xảy ra hoàn toàn do lỗi của bên thứ ba, mức bồi thường bảo hiểm về sức khỏe, tính mạng cho bên thứ ba bị thiệt hại sẽ bằng 50% mức quy định (hoặc theo thỏa thuận giữa các bên) nhưng tối đa không vượt quá 50% giới hạn quy định tại Phụ lục VI Nghị định 67.

Mức bồi thường bảo hiểm về tài sản

Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe ô tô gây ra là tối đa 100 triệu đồng/vụ. Số tiền bồi thường cụ thể được tính toán dựa trên mức độ lỗi của người được bảo hiểm và thiệt hại thực tế, được chứng minh qua hóa đơn sửa chữa, thay thế linh kiện hoặc kết quả giám định.

Cần lưu ý, bảo hiểm sẽ không bồi thường cho các tài sản đặc biệt bị thiệt hại trong tai nạn, bao gồm: vàng, bạc, đá quý, tiền, các loại giấy tờ có giá trị, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài và hài cốt.

Ví dụ minh họa về cách tính bồi thường:

Trường hợp đâm va xe thiệt hại là 80 triệu đồng (dưới mức 100 triệu) thì được bồi thường 80 triệu đồng. Trường hợp đâm va liên hoàn nhiều xe có tổng thiệt hại lên tới 150 triệu đồng, công ty bảo hiểm chỉ bồi thường tối đa theo hạn mức là 100 triệu đồng/vụ.

Thủ tục để nhận bồi thường bảo hiểm xe ô tô

Để đảm bảo quyền lợi và được giải quyết nhanh chóng, chủ xe hoặc người được bảo hiểm cần thực hiện theo quy trình gồm 5 bước cụ thể sau đây:

Bước 1: Thông báo vụ việc tai nạn

Ngay khi gặp sự cố, hãy gọi 115 cứu người, báo 113 và liên hệ hotline bảo hiểm. Sau đó, bạn cần gửi thông báo bằng văn bản hoặc điện tử trong vòng 05 ngày làm việc.

Bước 2: Phối hợp giám định tổn thất

Trong vòng 24 giờ, chủ xe phải phối hợp với đơn vị bảo hiểm và cơ quan chức năng để giám định hiện trường. Đây là căn cứ quan trọng nhất để xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại thực tế.

Bước 3: Nhận tạm ứng bồi thường (đối với thiệt hại về người)

Trong 03 ngày làm việc từ khi nhận tin, bảo hiểm sẽ tạm ứng từ 10% đến 70% mức trách nhiệm cho các thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn.

Bước 4: Nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường

Bạn cần chuẩn bị và gửi bộ hồ sơ đầy đủ gồm: Văn bản yêu cầu bồi thường, giấy tờ xe và nhân thân, chứng từ y tế, hóa đơn sửa chữa tài sản và hồ sơ từ cơ quan công an (nếu có).

Bước 5: Nhận tiền bồi thường

Sau khi thẩm định hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ ra quyết định và chi trả số tiền bồi thường còn lại (sau khi đã trừ khoản tạm ứng trước đó) cho người thụ hưởng theo quy định pháp luật.