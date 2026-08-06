Khởi tố Nguyễn Anh Đức SN 1992

Ngày 5/8, Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCN vừa ban hành quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh Đức (SN 1992, trú TP.HCM) về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” quy định tại khoản 2 Điều 225 Bộ luật Hình sự năm 2015".

Trước đó, thực hiện chỉ đạo tại Công điện số 38/CĐ-TTg, ngày 06/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ và chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an; qua triển khai các biện pháp công tác, ngày 20/7/2026, Cục An ninh chính trị nội bộ đã ban hành quyết định số 8332/QĐ-ANCTNB-P7 khởi tố vụ án hình sự “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” theo quy định tại khoản 2 Điều 225, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nguyễn Anh Đức tại cơ quan công an. Nguồn: CA cung cấp

Thực hiện Quyết định số 51/QĐ-VKSTC, ngày 20/7/2026 của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao về việc chuyển vụ án hình sự để điều tra theo thẩm quyền, Cục An ninh chính trị nội bộ đã bàn giao vụ án cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.HCM tiếp tục điều tra vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định.

Quá trình này, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can với Nguyễn Anh Đức, về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”.