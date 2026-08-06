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Cháy lớn ở chợ Biên Hoà, cột khói đen bốc cao hàng chục mét

| | Xã hội

Tối 5/8, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP.Đồng Nai đang phối hợp cùng các đơn vị phong toả chữa cháy ở chợ Biên Hoà.

Trước đó, khoảng 20h25 cùng ngày, người dân phát hiện lửa bùng cháy dữ dội ở góc chợ Biên Hoà thuộc phường Trấn Biên. Chỉ ít phút sau, đám cháy lan sang nhiều ki-ốt liền kề, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Vụ cháy xảy ra vào tối ngày 5/8. Ảnh: Công an cung cấp

Phát hiện cháy nhiều người dân hô hoán dùng nước và bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. Nhiều người lo sợ cháy lan nên di chuyển nhiều tài sản ra khu vực an toàn.

Người dân tập trung theo dõi vụ cháy. Ảnh: Công an cung cấp

Nhận tin, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH (Công an TP Đồng Nai) cùng phương tiện chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường chữa cháy. Công an địa phương được huy động lực lượng điều tiết giao thông, phong tỏa hiện trường.

Theo Minh Tuệ

Đời sống pháp luật

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