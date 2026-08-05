Công an đề nghị 306 chủ xe trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu phạt nguội, chấp hành việc xử lý vi phạm theo quy định.
- 04-08-2026Công an đề nghị 1681 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
- 03-08-2026Công an đề nghị 617 chủ xe dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
- 02-08-2026Công an đề nghị 363 chủ phương tiện vi phạm nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Ngày 5/8/2026, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, từ ngày 27/7/2026 đến ngày 02/8/2026, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh ghi nhận 306 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội.
Trong đó, nhiều nhất là 279 lượt phương tiện vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ, 22 lượt phương tiện vi phạm lỗi Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và 05 lượt phương tiện vi phạm lỗi Dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định.
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
Cách tra cứu phạt nguội nhanh nhất
Để tra cứu phương tiện vi phạm, tất cả mọi người có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https://csgt.bocongan.gov.vn/tra-cuu-phat-nguoi
Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.
Mức phạt lỗi chạy quá tốc độ theo Nghị định 168
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