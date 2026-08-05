Công an đề nghị 306 chủ xe trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Ngày 5/8/2026, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, từ ngày 27/7/2026 đến ngày 02/8/2026, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh ghi nhận 306 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội.

Trong đó, nhiều nhất là 279 lượt phương tiện vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ, 22 lượt phương tiện vi phạm lỗi Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và 05 lượt phương tiện vi phạm lỗi Dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

Cách tra cứu phạt nguội nhanh nhất

Để tra cứu phương tiện vi phạm, tất cả mọi người có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https://csgt.bocongan.gov.vn/tra-cuu-phat-nguoi

Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Mức phạt lỗi chạy quá tốc độ theo Nghị định 168