Công an đề nghị 1681 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Tổng hợp các đợt phát hiện vi phạm phạt nguội tại Bắc Ninh (Tháng 7/2026)

Thông qua hệ thống camera giám sát tự động và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) tại Bắc Ninh đã phát hiện hàng loạt trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ.

Dưới đây là tổng hợp danh sách vi phạm qua nhiều khoảng thời gian trong tháng 7/2026:

Trong hai đợt công bố, lực lượng chức năng đã ghi nhận hàng nghìn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Cụ thể, từ ngày 13/7 đến 19/7/2026 , có 515 trường hợp vi phạm, chủ yếu liên quan đến lỗi chạy quá tốc độ. Trước đó, trong tuần 6/7 đến 12/7/2026 , cơ quan chức năng phát hiện 541 trường hợp vi phạm tốc độ, xảy ra phổ biến trên nhiều tuyến đường trọng điểm như Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Kép) và Quốc lộ 17 (đoạn qua xã Yên Thế), với cả ô tô và xe máy. Bạn đọc có thể xem chi tiết danh sách tại đây .

Đợt từ 4/7 đến 10/7/2026: Ghi nhận 315 trường hợp vi phạm, cụ thể gồm:

58 trường hợp xe ô tô vượt đèn đỏ:

175 trường hợp xe ô tô không chấp hành vạch kẻ đường:

06 trường hợp xe ô tô rẽ trái hoặc quay đầu tại nơi có biển cấm:

01 trường hợp xe ô tô dừng, đỗ không đúng quy định:

04 trường hợp xe mô tô vượt đèn đỏ:

71 trường hợp người điều khiển xe mô tô (xe máy) không đội mũ bảo hiểm:

Đợt từ 11/7 đến 17/7/2026: Phát hiện 310 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông:

Chi tiết mức phạt nguội theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định cụ thể mức phạt tiền và trừ điểm giấy phép lái xe (GPLX) đối với từng hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông bị hệ thống camera ghi nhận:

Đối với hành vi chạy quá tốc độ quy định

Xe ô tô:

Vượt từ 5 km/h đến dưới 10 km/h: Phạt tiền từ 800.000 đồng – 1.000.000 đồng.

Vượt từ 10 km/h đến 20 km/h: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng – 6.000.000 đồng, đồng thời trừ 2 điểm GPLX.

Vượt từ trên 20 km/h đến 35 km/h: Phạt tiền từ 6.000.000 đồng – 8.000.000 đồng, đồng thời trừ 4 điểm GPLX.

Vượt trên 35 km/h: Phạt tiền từ 12.000.000 đồng – 14.000.000 đồng, đồng thời trừ 6 điểm GPLX.

Chạy quá tốc độ gây tai nạn giao thông: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng – 22.000.000 đồng, đồng thời trừ 10 điểm GPLX.

Xe mô tô, xe máy:

Vượt từ 5 km/h đến dưới 10 km/h: Phạt tiền từ 400.000 đồng – 600.000 đồng.

Vượt từ 10 km/h đến 20 km/h: Phạt tiền từ 800.000 đồng – 1.000.000 đồng.

Vượt trên 20 km/h: Phạt tiền từ 6.000.000 đồng – 8.000.000 đồng.

Các lỗi vi phạm phổ biến khác

Lỗi không chấp hành hiệu lệnh của biển báo hoặc vạch kẻ đường (ô tô): Phạt tiền từ 400.000 đồng – 600.000 đồng.

Lỗi chuyển làn đường không đúng nơi cho phép, không có tín hiệu báo trước hoặc chuyển cùng lúc qua nhiều làn xe (ô tô): Phạt tiền từ 600.000 đồng – 800.000 đồng.

Điều khiển ô tô đi sai quy định gây tai nạn giao thông: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng – 22.000.000 đồng và trừ 10 điểm GPLX.

Hướng dẫn 2 cách tra cứu phạt nguội nhanh chóng và chính xác nhất

Cách 1: Tra cứu trên Website của Cục Cảnh sát Giao thông

Bước 1: Truy cập website chính thức của Cục CSGT tại địa chỉ: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập đầy đủ biển số xe, chọn loại phương tiện (Ô tô/Xe máy) và nhập mã captcha xác thực.

Bước 3: Bấm nút "Tra cứu". Nếu có vi phạm, hệ thống sẽ hiển thị chi tiết thời gian, địa điểm, lỗi vi phạm và đơn vị công an xử lý.

Cách 2: Tra cứu qua ứng dụng VNeTraffic

VNeTraffic là ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý, hỗ trợ người dân theo dõi vi phạm cũng như gửi phản ánh trực tiếp:

Bước 1: Tải và cài đặt ứng dụng VNeTraffic từ cửa hàng ứng dụng (Google Play / App Store).

Bước 2: Đăng nhập ứng dụng bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Chọn mục "Tra cứu vi phạm" và nhập biển số xe để kiểm tra chi tiết.

(Tổng hợp)