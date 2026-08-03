Công an đề nghị 617 chủ xe dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh ngày 2/8/2026 đã thông báo danh sách phạt nguội trong tuần qua. Theo đó, trong tuần (từ ngày 20/7/2026 đến 26/7/2026) qua phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện 617 trường hợp chạy quá tốc độ. Phòng CSGT đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý theo quy định.

Đồng thời, Công an tỉnh khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh tuân thủ quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo giao thông, điều khiển phương tiện an toàn, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Danh sách phạt nguội chi tiết cụ thể như sau:

Cách tra cứu phạt nguội

Để tra cứu phương tiện vi phạm, tất cả mọi người có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https://csgt.bocongan.gov.vn/tra-cuu-phat-nguoi

Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Mức phạt lỗi quá tốc độ theo Nghị định 168