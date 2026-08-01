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Công an mời làm việc với chủ kênh TikTok “Vu Quang Huy”

| | Xã hội

Công an xã đã tiến hành xác minh, mời H lên trụ sở cơ quan để làm rõ nội dung chia sẻ và hành vi vi phạm.

Công an tỉnh Hưng Yên ngày 2/8/2026 cho biết, ngày 31/7/2026, Công an xã Vũ Quý ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với V.Q.H (sinh năm 2006, trú tại thôn Thanh Nê, xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên).

H. là chủ tài khoản Tiktok “Vu Quang Huy” có hành vi vi phạm Điểm b, khoản 1, Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin.

Trước đó, ngày 29/7/2026 qua rà soát trên không gian mạng, Công an xã Vũ Quý phát hiện tài khoản Tiktok do V.Q.H quản lý, phát trực tiếp (livestream) cảnh 01 nam thanh niên có hành vi điều khiển xe mô tô bằng một bánh (bốc đầu xe) và không đội mũ bảo hiểm tại đường 458 thuộc địa phận xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên.

Công an làm việc với chủ kênh TikTok - Ảnh: Công an Hưng Yên

Công an xã đã tiến hành xác minh, mời H lên trụ sở cơ quan để làm rõ nội dung chia sẻ và hành vi vi phạm. Quá trình làm việc H thừa nhận đã sử dụng tài khoản Tiktok cá nhân để livestream nhằm mục đích câu view, tăng tương tác. H đã nhận thức rõ hành vi chia sẻ thông tin cổ suý cho tệ nạn xã hội là vi phạm quy định của pháp luật.

Căn cứ Điểm b, khoản 1, Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin, Công an xã Vũ Quý đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với V.Q.H, mức phạt 12,5 triệu đồng. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh xác minh, làm rõ và kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với người trực tiếp điều khiển xe mô tô bằng một bánh theo quy định.

Vụ việc trên là hồi chuông cảnh báo đối với tình trạng thanh thiếu niên vi phạm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là hành vi “câu view” trên mạng xã hội, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

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