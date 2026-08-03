200 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt kiểm tra 2 khu căn hộ cao cấp lúc 3 giờ sáng

Công an TP Đà Nẵng ngày 2/8/2027 cho biết, rạng sáng 1/8, Công an phường Hải Châu đồng loạt ra quân kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý cư trú tại hai khu căn hộ cao cấp trên địa bàn, kết hợp xét nghiệm nhanh chất ma túy đối với người nước ngoài đang lưu trú. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Cụ thể, thực hiện kế hoạch tăng cường quản lý cư trú, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, vào lúc 3 giờ ngày 1/8/2026, Công an phường Hải Châu đã huy động 200 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đồng loạt kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý lưu trú, kết hợp xét nghiệm nhanh chất ma túy tại hai khu căn hộ cao cấp.

Công an kiểm tra 92 phòng với 154 người nước ngoài lưu trú - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Tại tòa nhà Sam Towers, lực lượng chức năng kiểm tra 118 phòng với 203 người nước ngoài đang lưu trú; tiến hành xét nghiệm nhanh 72 trường hợp và phát hiện 1 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc dương tính với chất ma túy loại ketamine.

Tại tòa nhà Blooming Towers, lực lượng Công an kiểm tra 92 phòng với 154 người nước ngoài lưu trú; xét nghiệm nhanh 57 trường hợp và phát hiện 1 người đàn ông quốc tịch Ấn Độ dương tính với chất ma túy loại cần sa.

Hiện Công an phường Hải Châu đang lập hồ sơ, củng cố tài liệu để xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Thời gian tới, Công an phường Hải Châu sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra đột xuất tại các cơ sở lưu trú, nhà cho thuê, căn hộ và chung cư cao cấp; siết chặt công tác quản lý cư trú đối với người nước ngoài, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng "Phường Hải Châu không ma túy".

2 người nước ngoài được đưa về cơ quan công an - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Trước đó, lúc 5 giờ ngày 31/7/2026, Công an phường Sơn Trà đã huy động gần 150 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng dân quân, Bộ đội Biên phòng và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tổ chức ra quân kiểm danh, kiểm diện và xét nghiệm ma túy tại 9 block chung cư đầu tuyến Sơn Trà – Điện Ngọc.

Việc duy trì kiểm danh, kiểm diện và xét nghiệm ma túy định kỳ hằng tuần là một trong những giải pháp trọng tâm của Công an phường Sơn Trà nhằm chủ động quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, phòng ngừa phát sinh tội phạm và từng bước làm sạch địa bàn.