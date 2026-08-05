Ca sĩ Phương Diễm Huyền vì sao bị khởi tố?

Ngày 5/8, Công an TP.HCM thông tin đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hiền (chủ kênh YouTube "Phương Diễm Huyền") và Nguyễn Thành Hiệp (Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Unicorn Việt Nam) nhằm điều tra về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" theo Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra từ Công an TP.HCM, bị can Nguyễn Thị Hiền là một ca sĩ tự do, đồng thời quản lý kênh YouTube "Phương Diễm Huyền" sở hữu hàng trăm nghìn lượt đăng ký. Kênh này đã đăng tải hàng nghìn video thuộc dòng nhạc trữ tình, Bolero, trong đó có nhiều sản phẩm cán mốc triệu lượt xem.

Trong suốt một thời gian dài, Hiền đã tự ý đưa nhiều tác phẩm âm nhạc lên kênh cá nhân mà không thực hiện xin phép hoặc chi trả tiền bản quyền cho các tác giả. Cơ quan chức năng xác định hành vi tự ý sử dụng tác phẩm này đã gây tổn hại hàng trăm triệu đồng tiền bản quyền của các nhạc sĩ, đồng thời giúp bị can thu lợi bất chính số tiền tương ứng từ nền tảng mạng xã hội. Lực lượng chức năng đã áp dụng các biện pháp ngăn chặn tố tụng đối với Nguyễn Thị Hiền để phục vụ công tác điều tra.

Tương tự, bị can Nguyễn Thành Hiệp với vai trò là Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Unicorn Việt Nam — đơn vị trực tiếp quản lý và vận hành kênh YouTube "liveshowunicorn2988" (kênh đã phát hành gần 1.000 video và đạt hàng trăm triệu lượt xem) — cũng đã có nhiều hành vi vi phạm nghiêm trọng.

Giai đoạn từ năm 2021 đến 2026, Hiệp đã tự ý đăng tải lên YouTube hàng trăm tác phẩm âm nhạc thuộc quyền sở hữu của các nhạc sĩ là thành viên Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) mà không xin phép hay thực hiện nghĩa vụ tài chính. Trong đó, cơ quan công an đã làm rõ hơn 200 video có hành vi vi phạm trực tiếp.

Hành vi kinh doanh trái phép này gây thiệt hại cho các tác giả hơn 100 triệu đồng tiền bản quyền và mang lại cho bị can khoản thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý các bị can theo quy định của pháp luật.