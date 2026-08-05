Khởi tố ca sĩ và Giám đốc công ty truyền thông Unicorn hợp tác với BH Media

Ngày 5/8, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM thông tin khởi tố hai vụ án, khởi tố bị can đối với ca sĩ Nguyễn Thị Hiền và Nguyễn Thành Hiệp để điều tra về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” theo Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Công an TP.HCM khởi tố ca sĩ Nguyễn Thị Hiền. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Động thái này được thực hiện trong đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và lãnh đạo TP.HCM.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hiền là ca sĩ tự do, chủ kênh YouTube “Phương Diễm Huyền”, hợp tác với Công ty BH Media quản lý kênh. Kênh YouTube này có hàng trăm nghìn người theo dõi và đăng tải hàng nghìn video nhạc bolero, nhạc trữ tình.

Quá trình điều tra xác định, trong thời gian dài, Nguyễn Thị Hiền sử dụng và đăng tải nhiều tác phẩm âm nhạc của các tác giả lên kênh YouTube mà không xin phép, không thanh toán tiền bản quyền theo quy định. Trong số đó có nhiều video đạt hàng triệu lượt xem.

Cơ quan điều tra cho rằng hành vi trên gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng tiền bản quyền cho các tác giả, đồng thời giúp bị can thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ nền tảng YouTube.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định đối với Nguyễn Thị Hiền.

Bị can Nguyễn Thành Hiệp - Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Unicorn Việt Nam. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Ở vụ việc liên quan Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Unicorn Việt Nam, cơ quan điều tra được xác định là người quản lý, vận hành kênh YouTube “liveshowunicorn2988”, cũng hợp tác với Công ty BH Media.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021 đến năm 2026, Nguyễn Thành Hiệp đăng tải trái phép hàng trăm tác phẩm âm nhạc của nhiều tác giả là thành viên Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam lên kênh YouTube mà không xin phép, không trả tiền bản quyền. Trong đó, cơ quan chức năng xác định có hơn 200 video vi phạm.

Cơ quan điều tra cho biết hành vi này gây thiệt hại hơn 100 triệu đồng tiền bản quyền cho các tác giả, đồng thời giúp bị can thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ hoạt động khai thác nội dung trên nền tảng YouTube.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Thành Hiệp về cùng tội danh.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM, việc xử lý hai vụ án tiếp tục thể hiện quyết tâm đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, từ sản xuất, kinh doanh hàng hóa đến các hành vi vi phạm bản quyền trên không gian mạng, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả, doanh nghiệp và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.

Cơ quan điều tra cũng khuyến cáo, giấy phép tổ chức biểu diễn không đồng nghĩa với việc tổ chức, cá nhân được tự do ghi âm, ghi hình, sao chép hoặc đăng tải tác phẩm âm nhạc lên các nền tảng trực tuyến.