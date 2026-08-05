Bắt giữ Phạm Văn Dọn SN 2000
Đối tượng Phạm Văn Dọn bị cáo buộc trộm cắp số tài sản trị giá khoảng 387,5 triệu đồng tại một ngôi chùa.
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Ngày 5/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Dọn (sinh năm 2000, quê tỉnh Vĩnh Long) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.
Trước đó, sáng ngày 3/8, Công an phường Nhơn Trạch tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản (dây chuyền vàng và mặt sợi dây chuyền) trị giá khoảng 387,5 triệu đồng xảy ra tại một ngôi chùa ở khu phố Long Tân.
Sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại Công an phường Nhơn Trạch đã khẩn trương phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai và Viện kiểm sát nhân dân tiến hành khám nghiệm hiện trường và đồng bộ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ xác định Dọn là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ.
Qua đấu tranh đối tượng Phạm Văn Dọn đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Hiện vụ việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
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