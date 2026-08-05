Ngày Văn hóa Việt Nam 2026: Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 4 ngày liên tục

Theo Bộ Nội vụ, đối với Ngày Văn hóa Việt Nam, Nghị quyết số 28/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 01/7/2026 nên cần kịp thời xây dựng phương án tổ chức thực hiện ngày nghỉ đầu tiên vào ngày 24/11/2026.

Do ngày 24/11/2026 rơi vào thứ Ba, Bộ Nội vụ xây dựng 2 phương án: Hoán đổi ngày làm việc thứ Hai liền kề để tạo kỳ nghỉ liên tục hoặc nghỉ đúng ngày, không hoán đổi ngày làm việc. Đối với năm 2027, ngày 24/11 rơi vào thứ Tư, Bộ Nội vụ đề xuất thực hiện nghỉ đúng ngày theo Nghị quyết số 28/2026/QH16, không thực hiện hoán đổi.

Hai phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 đối với công chức, viên chức

Cụ thể, phương án 1, Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, ngày 24/11/2026 Dương lịch. Hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23/11/2026 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, ngày 28/11/2026.

Như vậy, dịp nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 04 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 21/11/2026 đến hết thứ Ba ngày 24/11/2026 và làm bù vào thứ Bảy ngày 28/11/2026.

Phương án 2: Nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, ngày 24/11/2026, không hoán đổi ngày làm việc.

Sau khi cân nhắc, Bộ Nội vụ đề xuất lựa chọn Phương án 1.

Theo Bộ Nội vụ, việc bố trí kỳ nghỉ 4 ngày liên tục tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tham gia các hoạt động văn hóa, góp phần phát huy ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam; đồng thời tạo thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, dịch vụ và thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng. Phương án chỉ thực hiện hoán đổi 01 ngày làm việc và vẫn bảo đảm đầy đủ thời gian làm việc theo quy định.

Liên quan đến người lao động làm việc trong doanh nghiệp lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào thứ Ba (ngày 24/11) theo quy định.

Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật.