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Hàng trăm người tìm kiếm cụ bà 89 tuổi mất liên lạc bí ẩn, camera ghi lại gì?

| | Xã hội

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ bộ đội, công an, dân quân cùng người dân địa phương đã chia nhiều mũi rà soát, kết hợp sử dụng chó nghiệp vụ và flycam để tìm kiếm cụ bà song chưa có kết quả.

Liên quan đến sự việc cụ bà Chu Thị Đoàn (89 tuổi, trú xã Nam Cát Tiên, TP Đồng Nai) mất liên lạc từ ngày 1/8, ngày 5/8, UBND xã Nam Cát Tiên cho biết địa phương vẫn chưa tìm thấy cụ bà, theo thông tin trên báo VietNamNet.

Ông Trương Hồng Phúc, Chủ tịch UBND xã Nam Cát Tiên thông tin, cụ Đoàn là vợ liệt sĩ Trương Phú Giảng (quê ở Thanh Hóa, hy sinh năm 1968). Năm 1983, gia đình cụ Đoàn chuyển vào miền Nam sinh sống.

Khoảng 14 giờ 35 phút ngày 1/8, cụ Đoàn rời khỏi nhà và từ đó đến nay chưa trở về. Sau khi tìm kiếm khắp nơi mà không có kết quả, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ bộ đội, công an, dân quân cùng người dân địa phương đã chia nhiều mũi tìm kiếm. Lực lượng tìm kiếm cũng sử dụng chó nghiệp vụ và flycam để rà soát các khu vực. Tuy nhiên hiện vẫn chưa tìm thấy tung tích cụ Đoàn.

Hàng trăm người tìm kiếm cụ bà 89 tuổi mất tích bí ẩn, camera ghi lại gì? - Ảnh 1.

Cụ Đoàn đã rời nhà 5 ngày chưa trở về. (Ảnh: Fanpage Ban CHQS xã Nam Cát Tiên)

Thông tin trên TTXVN cho biết thêm, Ban Chỉ huy Quân sự xã Nam Cát Tiên đã ra thông báo kêu gọi người dân sinh sống, kinh doanh dọc các tuyến đường thuộc Ấp 4 kiểm tra lại hệ thống camera an ninh, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 14 giờ 30 phút ngày 1/8 trở đi. Mọi hình ảnh, video hoặc thông tin dù rất nhỏ cũng có thể là manh mối quan trọng, giúp lực lượng chức năng khoanh vùng, xác định lộ trình di chuyển của cụ.

Chính quyền địa phương cũng đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc có bất kỳ thông tin nào liên quan đến cụ Đoàn cần nhanh chóng thông báo cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Nam Cát Tiên, Công an xã hoặc liên hệ trực tiếp với gia đình.

Trước đó, vào khoảng 14h35 ngày 1/8, cụ Đoàn rời khỏi nhà. Theo hình ảnh từ camera an ninh của gia đình ghi lại, cụ bà đi bộ ra cổng rồi rời đi. Thời điểm rời nhà, cụ bà mặc áo hoa màu xanh, cầm theo một chiếc áo màu nâu.

Thông tin về sự việc nhận được sự quan tâm của dư luận. Mọi người cầu chúc cụ sớm bình an trở về với gia đình.

Theo Lam Giang

Đời sống và pháp luật

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