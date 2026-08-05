Khởi tố ca sĩ chủ kênh Youtube Phương Diễm Huyền và Giám đốc công ty truyền thông Unicorn

Ngày 5/8, Công an TP.HCM cho biết, vừa khởi tố bị can đối với ca sĩ Nguyễn Thị Hiền (chủ kênh YouTube "Phương Diễm Huyền") và Nguyễn Thành Hiệp (Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Unicorn Việt Nam) về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Hiền là ca sĩ tự do, quản lý kênh YouTube "Phương Diễm Huyền" (hợp tác với Công ty BH Media). Kênh này đăng tải hàng nghìn video ca nhạc Bolero và trữ tình, có hàng trăm nghìn người theo dõi.

Ca sĩ tự do Nguyễn Thị Hiền (Ảnh: Công an TP HCM)

Bị can Nguyễn Thành Hiệp (Ảnh: Công an TP HCM)

Trong thời gian dài, Hiền đã đăng tải nhiều tác phẩm âm nhạc khi chưa được sự cho phép của các tác giả và không trả tiền bản quyền. Nhiều video trong số này đạt hàng triệu lượt xem. Hành vi của bị can gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng cho các tác giả, đồng thời thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ nền tảng YouTube.

Tương tự, bị can Nguyễn Thành Hiệp là Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Unicorn Việt Nam, đã vận hành kênh YouTube "liveshowunicorn2988" (hợp tác với BH Media) sở hữu gần 1.000 video và thu hút hàng trăm triệu lượt xem.

Từ năm 2021 - 2026, Hiệp đã sử dụng và đăng tải trái phép hơn 200 video chứa các tác phẩm âm nhạc thuộc quyền quản lý của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam. Cơ quan điều tra xác định hành vi của Hiệp gây thiệt hại hơn 100 triệu đồng tiền bản quyền và giúp đối tượng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.