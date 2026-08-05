Thêm thủ đoạn lừa đảo mới liên quan shipper giao hàng, người dân cần cảnh giác

Theo Công an Thành phố Cần Thơ, thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo tiếp tục biến tướng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân trên không gian mạng. Một trong những phương thức mới đang xuất hiện là giả danh nhân viên giao hàng (shipper), kết hợp mạo danh nhân viên bưu điện hoặc đơn vị vận chuyển để dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền.

Theo đó, các đối tượng gọi điện cho người dân, tự xưng là shipper đang giao một đơn hàng. Sau khi người dân chuyển khoản thanh toán tiền, đối tượng thông báo rằng đã gửi nhằm số tài khoản đăng ký tài khoản chạy shipper hoặc tham gia dịch vụ giao hàng trực tuyến, chúng viện lý do việc đăng ký này có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, phát sinh nghĩa vụ tài chính hoặc các rủi ro pháp lý nếu không được hủy kịp thời.

Nội dung giả danh nhân viên giao hàng để dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền (Ảnh do nạn nhân cung cấp)

Để tăng tính thuyết phục, đối tượng hướng dẫn người dân liên hệ với một số điện thoại được giới thiệu là “tổng đài bưu điện”, “trung tâm hỗ trợ đơn vị vận chuyển” hoặc “bộ phận hủy tài khoản shipper”. Khi người dân liên hệ, một đối tượng khác tiếp tục giả danh nhân viên bưu điện, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng và thực hiện các thao tác chuyển tiền với lý do xác minh tài khoản hoặc hoàn tất thủ tục hủy đăng ký.

Sau khi nạn nhân chuyển tiền, đối tượng thường thông báo giao dịch bị lỗi, nhập sai nội dung chuyển khoản, sai cú pháp hoặc tiền chưa được hệ thống ghi nhận. Chúng tiếp tục yêu cầu chuyển thêm tiền nhiều lần để “khắc phục lỗi”, “mở khóa giao dịch”, “đồng bộ hệ thống” hoặc “hoàn trả toàn bộ tiền đã chuyển”. Đến khi nạn nhân phát hiện bị lừa thì số tiền đã bị chiếm đoạt và các đối tượng xóa thông tin, cắt liên lạc.

Thực tế cho thấy, các đơn vị bưu chính, vận chuyển và cơ quan nhà nước không yêu cầu người dân chuyển tiền để hủy đăng ký tài khoản giao hàng, xác minh thông tin hay khắc phục lỗi hệ thống. Đây là những dấu hiệu điển hình của hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để phòng ngừa loại tội phạm này, cơ quan Công an khuyến cáo người dân:

- Cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng là shipper, nhân viên bưu điện hoặc đơn vị vận chuyển thông báo về việc đăng ký tài khoản giao hàng mà bản thân không thực hiện.

- Không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu ngân hàng hoặc thông tin tài khoản cho người lạ qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội.

- Không thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của bất kỳ cá nhân nào với lý do xác minh tài khoản, hủy đăng ký dịch vụ hoặc khắc phục lỗi giao dịch.

- Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu bất thường, cần chủ động liên hệ trực tiếp với tổng đài chính thức của đơn vị liên quan để kiểm tra, xác minh thông tin.

- Trường hợp nghi ngờ hoặc phát hiện bị lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Theo Công an Thành phố Cần Thơ