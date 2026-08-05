60 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt ra quân kiểm tra 86 shipper lúc 6 giờ sáng

Công an TP Đà Nẵng ngày 5/8/2026 cho biết, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an thành phố về đợt cao điểm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, lúc 6 giờ ngày 5/8, Công an phường Hải Châu đồng loạt ra quân kiểm tra, thử test ma túy đối với shipper công nghệ và nhân viên giao hàng tại 5 bưu cục, kho hàng trên địa bàn.

Đợt ra quân huy động 60 cán bộ, chiến sĩ cùng 20 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Trước khi triển khai nhiệm vụ, Thượng tá Trịnh Trường Nhơn, Trưởng Công an phường Hải Châu quán triệt các tổ công tác tập trung rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện các trường hợp liên quan đến ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Lực lượng chức năng ra quân kiểm tra các shipper - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Qua kiểm tra, lực lượng Công an đã tiến hành test nhanh đối với 86 shipper công nghệ và nhân viên giao hàng, phát hiện 1 trường hợp dương tính với cần sa và 1 trường hợp nghi vấn dương tính với ma túy tổng hợp. Hai trường hợp này đã được đưa về trụ sở để tiếp tục xác minh, đấu tranh, củng cố hồ sơ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Công an phường Hải Châu, kết quả trên cho thấy việc chủ động kiểm tra, sàng lọc tại các nhóm đối tượng, lĩnh vực có nguy cơ là giải pháp cần thiết nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng "Phường Hải Châu không ma túy".

Công an thử test ma túy đối với shipper công nghệ và nhân viên giao hàng tại 5 bưu cục, kho hàng - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Dịp này, các tổ công tác cũng kết hợp tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy, yêu cầu các chủ bưu cục, kho hàng và nhân viên giao nhận chấp hành nghiêm các quy định trong hoạt động kinh doanh, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông khi tham gia giao nhận hàng hóa.