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Ngày mai, nhiều tỉnh thành tại Bắc Bộ có mưa to đến rất to

| | Xã hội

Dự báo, đợt mưa lớn tại Bắc Bộ sẽ kéo dài đến sáng 7/8.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (5/8), ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo, từ chiều tối nay đến sáng 7/8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to. Từ chiều 7/8 mưa lớn giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn dốc.

Ngày mai, nhiều tỉnh thành tại Bắc Bộ có mưa to đến rất to - Ảnh 1.

Dự báo đợt mưa lớn tại Bắc Bộ sẽ kéo dài trong 2 ngày tới (Ảnh: Lao động).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 5 và và ngày 6/8

Thời tiết Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 25-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 25-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-29 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25-33 độ.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

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