Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố 7 cán bộ trạm y tế ở Đắk Lắk

| | Xã hội

Từ thông tin của 60 thẻ bảo hiểm y tế, các bị can bị cáo buộc lập khống 3.539 lượt đơn thuốc để chiếm đoạt thuốc trị giá hơn 614 triệu đồng.

Ngày 5/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố thêm 6 bị can liên quan vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Trạm Y tế phường 8, TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên cũ), nay là Trạm Y tế 2, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Các bị can bị khởi tố gồm: Đặng Thị Thịnh (SN 1969), nguyên Phó Trưởng Trạm Y tế; Võ Thanh Sơn (SN 1985), bác sĩ; Ksor Y Tri (SN 1993), y sĩ; Phạm Thị Anh Thư (SN 1989), nhân viên cấp phát thuốc; Nguyễn Thị Lệ Hằng (SN 1970) và Nguyễn Thị Mỹ Thõa (SN 1985), nhân viên hành chính.

Cả 6 bị can đều bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản” theo Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Các bị can bị khởi tố (Ảnh: N.K)

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021 đến năm 2022, thực hiện theo chủ trương của Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1969), nguyên Trưởng Trạm Y tế phường 8, các bị can đã sử dụng thông tin của 60 thẻ bảo hiểm y tế của người thân để lập khống hồ sơ khám, chữa bệnh, kê và cấp phát khống 3.539 lượt đơn thuốc.

Bằng thủ đoạn này, nhóm bị can bị cáo buộc chiếm đoạt lượng thuốc bảo hiểm y tế trị giá hơn 614 triệu đồng. Số thuốc sau đó được chia nhau mang bán, sử dụng, đổi lấy thuốc bổ cho người thân; chỉ một phần nhỏ được đưa cho những người có thẻ BHYT bị sử dụng thông tin để lập khống hồ sơ.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Nhung để điều tra về tội “Tham ô tài sản” theo khoản 3 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 7 bị can trong vụ án và đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Minh/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân có BHXH chú ý quy định phạt tới 2 triệu đồng từ 10/9

Tất cả người dân có BHXH chú ý quy định phạt tới 2 triệu đồng từ 10/9 Nổi bật

Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc Khánh năm 2026

Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc Khánh năm 2026 Nổi bật

Công an truy tìm người tên Phạm Quốc Hà SN 1993

Công an truy tìm người tên Phạm Quốc Hà SN 1993

22:41 , 05/08/2026
Xóa sổ đường dây lừa đảo hơn 2.300 tỷ đồng bằng "app tình cảm”: 64 người bị khởi tố

Xóa sổ đường dây lừa đảo hơn 2.300 tỷ đồng bằng "app tình cảm”: 64 người bị khởi tố

22:00 , 05/08/2026
60 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt ra quân kiểm tra 86 shipper lúc 6 giờ sáng

60 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt ra quân kiểm tra 86 shipper lúc 6 giờ sáng

21:43 , 05/08/2026
Công an đề nghị 306 chủ xe trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Công an đề nghị 306 chủ xe trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

21:18 , 05/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên