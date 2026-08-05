Công an truy tìm người tên Phạm Quốc Hà SN 1993

Công an TP Đà Nẵng ngày 5/8 cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) vừa ra quyết định truy tìm đối với Phạm Quốc Hà (sinh năm 1993), trú tổ 51, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Theo Công an Đà Nẵng, đây là đối tượng truy tìm trong lĩnh vực điều tra hình sự, hiện không rõ ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra.

Quyết định truy tìm Phạm Quốc Hà - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Đề nghị các cơ quan phối hợp truy tìm, khi tìm thấy đối tượng nêu trên cần thông báo ngay cho Cơ quan cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự), Công an TP Đà Nẵng, số điện thoại: 0694260111 hoặc cơ quan Công an cấp trên theo hệ lực lượng.