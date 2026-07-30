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Công an truy tìm 2 người tên Lê Văn Cảnh SN 2002 và Trần Thái Bình SN 1999

| | Xã hội

Đây là những người có liên quan cần được truy tìm để phục vụ công tác điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng ngày 29/7/2026 cho biết đang điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm liên quan vụ trộm cắp tài sản xảy ra trong các tháng 5 và 6/2026 tại đường số 9, Khu công nghiệp Hòa Khánh, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định truy tìm đối với 2 cá nhân gồm:

Lê Văn Cảnh, sinh ngày 1/1/2002; quê quán và nơi đăng ký thường trú: phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Trần Thái Bình, sinh ngày 10/9/1999; quê quán và nơi đăng ký thường trú: phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Quyết định truy tìm 2 người đàn ông - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Theo nội dung các quyết định truy tìm, đây là những người có liên quan cần được truy tìm để phục vụ công tác điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân khi phát hiện hoặc biết thông tin về nơi ở, nơi làm việc hoặc tung tích của các cá nhân nêu trên, kịp thời thông báo cho Điều tra viên Huỳnh Đức Thành (điện thoại: 0903.597.172) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết theo quy định.

Mọi thông tin do người dân cung cấp sẽ được tiếp nhận, xác minh và bảo mật theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

Từ Khóa:
Công an truy tìm

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