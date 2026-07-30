Tất cả người dân đang sở hữu nhà đất chú ý đề xuất quy định cấp sổ đỏ mới nhất

Bộ Tư pháp đang tiến hành thẩm định hồ sơ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì biên soạn. Văn bản sửa đổi mang bước ngoặt lớn trong công tác định giá đất, đồng thời mở ra cơ chế mới để giải quyết việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho những trường hợp tồn đọng từ quá khứ.

Nâng cao vai trò của Nhà nước

Một trong những điểm thay đổi căn bản trong dự thảo là việc lược bỏ khái niệm "giá đất cụ thể", đồng thời loại bỏ các quy định liên quan đến hoạt động tư vấn định giá cũng như tiêu chuẩn hành nghề của các tổ chức, cá nhân tư vấn.

Theo cơ quan soạn thảo, điều chỉnh này nhằm tập trung trách nhiệm trực tiếp vào các cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trong quá trình lập Bảng giá đất cùng Hệ số điều chỉnh, thay vì phụ thuộc vào các bên tư vấn độc lập như trước đây.

Dự thảo tái khẳng định nguyên tắc Nhà nước thống nhất quyết định giá đất, dựa trên các tiêu chí:

Trung thực, công khai, khách quan và minh bạch.

Thực hiện chuẩn xác về quy trình, thủ tục và phương pháp định giá dựa trên cơ sở dữ liệu đầy đủ.

Đảm bảo cân bằng hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và các nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, việc xây dựng Bảng giá đất (theo loại đất, khu vực, vị trí) và Hệ số K được kế thừa từ Nghị quyết số 254/2025 của Quốc hội. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lập phương án trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt, điều chỉnh. Bảng giá và hệ số này sẽ là thước đo chuẩn để tính toán các khoản nộp ngân sách đai và xác định giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Cơ chế cấp sổ đỏ cho đất vi phạm thủ tục trước ngày 1/8/2024

Về công tác đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, dự thảo đưa ra các định hướng xử lý phân hóa rõ rệt theo mốc thời gian:

Không hồi tố sổ đỏ đã cấp: Đảm bảo giữ nguyên giá trị pháp lý đối với các trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thời hạn lâu dài trước đây.

Cấp sổ đỏ cho vi phạm trước 1/8/2024: Nhà nước sẽ xem xét công nhận và cấp Sổ đỏ nếu đáp ứng đủ các điều kiện:

Diện tích đất được sử dụng ổn định, không phát sinh tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất;

Không xâm phạm đến an toàn công trình, môi trường, quốc phòng và an ninh;

Chủ sử dụng đất phải hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ tài chính liên quan theo quy định.

Siết chặt vi phạm sau ngày 1/8/2024: Ngược lại, các sai phạm phát sinh từ sau mốc thời gian 1/8/2024 sẽ bị kiên quyết xử lý nghiêm minh với những chế tài đủ sức răn đe để triệt tiêu vi phạm mới.