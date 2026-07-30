Hai tài xế mắc kẹt trong cabin sau va chạm trên cầu Thăng Long

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h ngày 30/7, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe ô tô tải trên cầu Thăng Long (Phú Thượng, Hà Nội).

Ngay sau đó, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 3 và Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 14 nhanh chóng điều động xe cứu nạn, cứu hộ cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường làm nhiệm vụ.

Xe tải nằm chắn ngang đường sau va chạm.

Tại hiện trường, 2 xe tải BKS 89H-083. XX và xe BKS 49C-200.XX hư hỏng nặng phần đầu. Nạn nhân là tài xế Bùi Văn H. (SN 1991) và Đỗ Hoàng Duy Th. (SN 1988) bị thương, mắc kẹt bên trong.

Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn khi phần cabin xe tải bị hư hỏng nặng, biến dạng.

Phương tiện tham gia giao thông qua cầu Thăng Long gặp khó khăn.

Đến hơn 6h cùng ngày, 2 tài xế được đưa ra ngoài bàn giao cho lực lượng y tế.

Vụ tai nạn khiến giao thông qua cầu Thăng Long gặp khó khăn, phương tiện ùn dài. Lực lượng CSGT cũng có mặt phân luồng, phối hợp xác minh vụ việc. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.