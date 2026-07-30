Bắt giữ Nguyễn Thị Kim Chi SN 1986 khi vừa hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 30/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP.HCM cho biết đã phối hợp với Công an các địa phương trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh, thành bắt, vận động đầu thú hàng loạt đối tượng truy nã. Thông tin cụ thể như sau:

Ngày 17/07/2026, Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP phối hợp Phòng PA08 bắt giữ ĐTTN Nguyễn Thị Kim Chi, sinh năm 1986; HKTT: số 161 B5, Cao Thắng, phường Bình Đức, tỉnh An Giang nhập cảnh từ nước Bỉ về Việt Nam bằng đường hàng không quốc tế tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất theo Quyết định truy nã số 08 ngày 07/07/2010, can tội "Đánh bạc" của Cơ quan CSĐT (Phòng PC02) Công an TP Hồ Chí Minh.

Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP đã bàn giao đối tượng Nguyễn Thị Kim Chi cho Phòng PC02 xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 22/7/2026, Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP phối hợp Công an Phường An Phú bắt giữ ĐTTN SONG YUN SHENG, sinh năm 1973; HKTT: xã Hướng Kiều, huyện Giản Xuân, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc theo Quyết định truy nã số 11 ngày 21/7/2023, can tội "Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc" của Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Phòng PC10) Công an TP. Hồ Chí Minh.

Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP đã bàn giao đối tượng SONG YUN SHENG cho Phòng PC10 xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 23/7/2026, Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP phối hợp Phòng PC02 Công an Thành phố Cần Thơ bắt giữ ĐTTN Đặc biệt Nguyễn Phạm Như Huỳnh, sinh ngày: 28/10/1987; CCCD số 092187000044; HKTT: 139/43A đường 30/4, Phường Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ tại xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh theo Quyết định truy nã số 04/QĐTN-CSHS.HS ngày 31/07/2023, can tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của của Cơ quan CSĐT (Phòng PC02) Công an Thành phố Cần Thơ.

Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP đã bàn giao đối tượng Nguyễn Phạm Như Huỳnh cho Phòng PC02 xử lý theo quy định pháp luật.