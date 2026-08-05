Xóa sổ đường dây lừa đảo hơn 2.300 tỷ đồng bằng "app tình cảm”: 64 người bị khởi tố

Sau nhiều tháng mở rộng điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt giữ thêm 3 đối tượng giữ vai trò cốt cán, qua đó hoàn tất việc triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động dưới vỏ bọc các "app tình cảm", với số tiền chiếm đoạt của nạn nhân trên cả nước lên tới hơn 2.300 tỷ đồng.

Ban Chuyên án 018L của Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm 3 đối tượng giữ vai trò cốt cán trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia vận hành thông qua các "app tình cảm".

Ba đối tượng bị bắt gồm Lê Văn Sỹ (SN 1994, trú tại xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), Lê Nhật Tài (SN 2000, trú tại xã Phú Thọ, tỉnh Thanh Hóa) và Chu Văn Thành (SN 1988, trú tại xã Yên Phúc, tỉnh Lạng Sơn).

Các đối tượng bị bắt giữ trong vụ án (Ảnh: CACC)

Theo cơ quan điều tra, đây đều là những mắt xích quan trọng, trực tiếp điều hành nhiều khâu trong tổ chức tội phạm. Việc bắt giữ 3 đối tượng này giúp lực lượng chức năng hoàn tất quá trình bóc gỡ toàn bộ đường dây lừa đảo quy mô lớn thuộc Chuyên án 018L.

Trước đó, ngày 31/1/2026, Công an tỉnh Cao Bằng chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Tây Ninh, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia đồng loạt kiểm tra tòa nhà V2 thuộc Khu Hoàng Nam, thành phố Ba Vẹt, tỉnh Svay Riêng (Campuchia).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều công dân Việt Nam làm việc trong các "công ty" do người nước ngoài điều hành, chuyên tổ chức các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua hình thức tạo lập các mối quan hệ tình cảm giả để dụ dỗ nạn nhân đầu tư hoặc chuyển tiền. Sau đó, các đối tượng đã được di lý về Việt Nam để phục vụ công tác điều tra.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố tổng cộng 64 bị can về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đường dây này đã lừa đảo các nạn nhân trên phạm vi cả nước với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 2.300 tỷ đồng, trở thành một trong những vụ án lừa đảo công nghệ cao có quy mô đặc biệt lớn được phát hiện trong thời gian qua.

Theo Công an tỉnh Cao Bằng, việc bắt giữ thành công các đối tượng cốt cán cuối cùng đánh dấu việc triệt phá hoàn toàn đường dây tội phạm xuyên quốc gia trong Chuyên án 018L, đồng thời thể hiện quyết tâm của lực lượng công an trong đấu tranh với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và bảo vệ tài sản của người dân.

*Theo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao