Dùng thông tin 60 thẻ BHYT lập khống 3.539 đơn thuốc: Khởi tố bác sĩ Võ Thanh Sơn SN 1985 và 6 cán bộ Trạm Y tế

Ngày 5/8, theo thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, liên quan đến vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Trạm Y tế phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cũ, nay là Trạm Y tế 2, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố thêm 6 bị can có liên quan.

Các bị can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Đắk Lắk

Các bị can gồm:

- Đặng Thị Thịnh (SN 1969), y sĩ, nguyên Phó Trưởng Trạm Y tế;

- Võ Thanh Sơn (SN 1985), bác sĩ;

- Ksor Y Tri (SN 1993), y sĩ;

- Phạm Thị Anh Thư (SN 1989), nhân viên cấp phát thuốc;

- Nguyễn Thị Lệ Hằng (SN 1970) và Nguyễn Thị Mỹ Thõa (SN 1985), nhân viên hành chính.

Cả 6 bị can đều bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản” theo Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2022, theo chủ trương của Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1969), nguyên Trưởng Trạm Y tế phường 8, các bị can đã sử dụng thông tin của 60 thẻ bảo hiểm y tế của người thân để lập khống hồ sơ bệnh nhân, kê và cấp phát khống 3.539 lượt đơn thuốc.

Ảnh: Công an Đắk Lắk

Bằng thủ đoạn trên, các bị can đã chiếm đoạt số thuốc bảo hiểm y tế có tổng giá trị hơn 614 triệu đồng. Số thuốc chiếm đoạt được chia nhau bán ra ngoài thị trường, sử dụng hoặc đổi lấy thuốc bổ cho người thân; chỉ một phần nhỏ được đưa lại cho những người có thẻ bảo hiểm y tế đã bị sử dụng thông tin để lập khống hồ sơ.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Hồng Nhung để điều tra về tội “Tham ô tài sản” theo khoản 3 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố tổng cộng 7 bị can trong vụ án và đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.