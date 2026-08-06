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3 giờ sáng, chàng trai 19 tuổi gọi điện cho một đại lý ở Đà Lạt để nhận số tiền khủng

| | Xã hội

Vì quá háo hức khi biết mình trúng thưởng, chàng trai này đã liên hệ với chủ đại lý vé số vào lúc 3 giờ sáng.

Câu chuyện về chàng trai 19 tuổi trúng độc đắc, đổi thưởng lúc 3 giờ sáng đang nhận được nhiều sự chú ý của số đông. Chia sẻ trên Thanh Niên, đại lý vé số Tùng ở phường Xuân Hương, Đà Lạt, Lâm Đồng cho biết đã đổi thưởng cho khách có tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, tờ vé số có dãy 384788 thuộc đài Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 4 tháng 8 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Theo chia sẻ từ phía chủ đại lý, chủ nhân của tờ vé số may mắn này là chang trai 19 tuổi, từ TP.HCM lên Đà Lạt du lịch và mua tờ vé số này. Sau khi có kết quả xổ số ngày 4/8, chàng trai không dò ngay mà để quên.

3 giờ ngày 5/8 sau khi biết trúng độc đắc, người này gọi điện nhờ đại lý đổi thưởng vì quá háo hức, không chờ được đến sáng. Đại lý đã đổi thưởng và nam thanh niên đã nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản.

Dãy số may mắn.

Trước đó, Đại lý vé số Hồng Phúc ở phường Phan Thiết, Lâm Đồng vừa đổi thưởng 42 tờ vé số trúng giải an ủi và khuyến khích xổ số miền Nam ngày 30/7. Số vé may mắn này thuộc về 4 người khác nhau.

Cụ thể, 32 tờ vé trúng giải an ủi xổ số Bình Thuận ngày 30/7 có dãy số may mắn là 706168, 606168. 10 vé trúng giải khuyến khích đài trên mở thưởng cùng ngày có dãy số 204168. Trong khi đó, dãy số độc đắc là 206168.

Theo chia sẻ từ phía đại lý, 4 người trúng 42 tờ vé trên, trong đó, 1 người trúng 16 tờ an ủi, 1 người trúng 10 tờ an ủi, 1 người trúng 6 tờ an ủi và người còn lại trúng 10 tờ khuyến khích.

Theo Hương Trà

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