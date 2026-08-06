Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về mở đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý, làm sạch các tụ điểm phức tạp về ma túy, Công an phường Sơn Trà đã tham mưu Chủ tịch UBND phường Sơn Trà ban hành Kế hoạch tổ chức đợt ra quân cao điểm.

Theo đó, lúc 02 giờ 00 phút ngày 05/8, Công an phường Sơn Trà tổ chức đồng loạt ra quân kiểm tra, test ma túy đối với công nhân, người lao động và kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú tại khu vực Âu thuyền - Cảng cá Thọ Quang.

Đợt ra quân huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ của Công an phường Sơn Trà, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng, Ban Chỉ huy Quân sự phường Sơn Trà, Đồn Biên phòng Sơn Trà và lực lượng An ninh cơ sở, triển khai đồng bộ các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

Trong đợt ra quân, các tổ công tác đã kiểm tra tại khu vực cảng cá và 09 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà trọ trên địa bàn; tiến hành test ma túy đối với 135 trường hợp. Kết quả phát hiện 09 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Hiện Công an phường Sơn Trà đang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, các lực lượng tập trung kiểm tra, test ma túy đối với công nhân, người lao động, đặc biệt là lao động ngoài tỉnh đến sinh sống, làm việc tại khu vực cảng cá; đồng thời kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, tuyên truyền, nhắc nhở chủ cơ sở và người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy.

Hình ảnh từ đợt kiểm tra sáng 5/8 do Công an TP Đà Nẵng cung cấp: