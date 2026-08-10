Bắt tạm giam người thuê xe ô tô Lê Văn Anh SN 1996

Ngày 7/7 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Lê Văn Anh (sinh năm 1996, trú tại xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên).

Theo tài liệu điều tra, Lê Văn Anh có quen biết với chị Nguyễn Thị Nhã (sinh năm 1987, trú tại xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh), là người kinh doanh dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái tại phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh. Từ tháng 5/2025, đối tượng nhiều lần thuê xe của chị Nhã và luôn thanh toán đầy đủ, qua đó tạo được sự tin tưởng.

Ngày 31/12/2025, Lê Văn Anh tiếp tục thuê chiếc xe biển kiểm soát 98A-908.xx, trong thời hạn một tháng với giá thuê 20 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận xe cùng chìa khóa và giấy tờ gốc, đối tượng không sử dụng đúng mục đích đã thỏa thuận mà mang xe đi cầm cố để vay tiền.

Để thực hiện hành vi, Lê Văn Anh đã làm giả giấy ủy quyền mang tên chủ xe, giả chữ ký của chị Nguyễn Thị Nhã nhằm tạo điều kiện thế chấp chiếc ô tô cho anh Nguyễn Đức Luận với số tiền 180 triệu đồng. Đến ngày 11/02/2026, đối tượng tiếp tục sử dụng giấy ủy quyền giả để bán chiếc xe cho anh Vũ Đăng Họa với giá 280 triệu đồng.

Sau nhiều lần yêu cầu trả lại xe nhưng không được, chị Nhã đã làm đơn trình báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Bị can Lê Văn Anh (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Quá trình giải quyết vụ việc, gia đình Lê Văn Anh đã khắc phục một phần hậu quả. Cụ thể, bố của đối tượng đã hoàn trả cho chị Nhã 140 triệu đồng liên quan đến việc nhận làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất; Lê Văn Anh thanh toán 17 triệu đồng tiền thuê xe còn thiếu. Đồng thời, gia đình đã hoàn trả đầy đủ 280 triệu đồng cho anh Vũ Đăng Họa để nhận lại các giấy tờ liên quan đến chiếc xe.

Ngày 27/7, nhận thức hành vi phạm tội không thể che giấu, Lê Văn Anh đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra đầu thú.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ cho thuê tài sản, đặc biệt là cho thuê xe ô tô tự lái:

Thẩm định kỹ thông tin khách hàng trước khi giao kết hợp đồng; lưu giữ đầy đủ giấy tờ tùy thân, thông tin liên hệ và các tài liệu cần thiết theo quy định.

Ký kết hợp đồng chặt chẽ, quy định rõ quyền, nghĩa vụ của các bên, mục đích sử dụng tài sản và trách nhiệm khi vi phạm hợp đồng.

Hạn chế giao giấy tờ gốc của phương tiện nếu không thực sự cần thiết; tăng cường các biện pháp quản lý, giám sát như lắp đặt thiết bị định vị GPS, theo dõi hành trình và thời hạn thuê xe.

Khi phát hiện người thuê có biểu hiện chậm trả tài sản, mất liên lạc, sử dụng tài sản không đúng mục đích hoặc có dấu hiệu chiếm đoạt, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Người dân khi nhận cầm cố hoặc mua bán xe ô tô cần kiểm tra kỹ nguồn gốc tài sản, giấy tờ sở hữu, tính hợp pháp của giấy ủy quyền và thông tin của chủ sở hữu; không thực hiện giao dịch khi có dấu hiệu bất thường nhằm tránh rủi ro về tài sản và phát sinh tranh chấp pháp lý.

Cơ quan Công an đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác phát hiện, tố giác tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và phòng ngừa các hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.