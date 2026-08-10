Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt tạm giam người thuê xe ô tô Lê Văn Anh SN 1996

| | Xã hội

Bị can Lê Văn Anh bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"

Ngày 7/7 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Lê Văn Anh (sinh năm 1996, trú tại xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên).

Theo tài liệu điều tra, Lê Văn Anh có quen biết với chị Nguyễn Thị Nhã (sinh năm 1987, trú tại xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh), là người kinh doanh dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái tại phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh. Từ tháng 5/2025, đối tượng nhiều lần thuê xe của chị Nhã và luôn thanh toán đầy đủ, qua đó tạo được sự tin tưởng.

Ngày 31/12/2025, Lê Văn Anh tiếp tục thuê chiếc xe biển kiểm soát 98A-908.xx, trong thời hạn một tháng với giá thuê 20 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận xe cùng chìa khóa và giấy tờ gốc, đối tượng không sử dụng đúng mục đích đã thỏa thuận mà mang xe đi cầm cố để vay tiền.

Để thực hiện hành vi, Lê Văn Anh đã làm giả giấy ủy quyền mang tên chủ xe, giả chữ ký của chị Nguyễn Thị Nhã nhằm tạo điều kiện thế chấp chiếc ô tô cho anh Nguyễn Đức Luận với số tiền 180 triệu đồng. Đến ngày 11/02/2026, đối tượng tiếp tục sử dụng giấy ủy quyền giả để bán chiếc xe cho anh Vũ Đăng Họa với giá 280 triệu đồng.

Sau nhiều lần yêu cầu trả lại xe nhưng không được, chị Nhã đã làm đơn trình báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Bắt tạm giam người thuê xe ô tô Lê Văn Anh SN 1996 - Ảnh 1.

Bị can Lê Văn Anh (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Quá trình giải quyết vụ việc, gia đình Lê Văn Anh đã khắc phục một phần hậu quả. Cụ thể, bố của đối tượng đã hoàn trả cho chị Nhã 140 triệu đồng liên quan đến việc nhận làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất; Lê Văn Anh thanh toán 17 triệu đồng tiền thuê xe còn thiếu. Đồng thời, gia đình đã hoàn trả đầy đủ 280 triệu đồng cho anh Vũ Đăng Họa để nhận lại các giấy tờ liên quan đến chiếc xe.

Ngày 27/7, nhận thức hành vi phạm tội không thể che giấu, Lê Văn Anh đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra đầu thú.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ cho thuê tài sản, đặc biệt là cho thuê xe ô tô tự lái:

Thẩm định kỹ thông tin khách hàng trước khi giao kết hợp đồng; lưu giữ đầy đủ giấy tờ tùy thân, thông tin liên hệ và các tài liệu cần thiết theo quy định.

Ký kết hợp đồng chặt chẽ, quy định rõ quyền, nghĩa vụ của các bên, mục đích sử dụng tài sản và trách nhiệm khi vi phạm hợp đồng.

Hạn chế giao giấy tờ gốc của phương tiện nếu không thực sự cần thiết; tăng cường các biện pháp quản lý, giám sát như lắp đặt thiết bị định vị GPS, theo dõi hành trình và thời hạn thuê xe.

Khi phát hiện người thuê có biểu hiện chậm trả tài sản, mất liên lạc, sử dụng tài sản không đúng mục đích hoặc có dấu hiệu chiếm đoạt, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Người dân khi nhận cầm cố hoặc mua bán xe ô tô cần kiểm tra kỹ nguồn gốc tài sản, giấy tờ sở hữu, tính hợp pháp của giấy ủy quyền và thông tin của chủ sở hữu; không thực hiện giao dịch khi có dấu hiệu bất thường nhằm tránh rủi ro về tài sản và phát sinh tranh chấp pháp lý.

Cơ quan Công an đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác phát hiện, tố giác tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và phòng ngừa các hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hai bộ đồng ý nghỉ 7 ngày Tết Đinh Mùi, 4 ngày lễ văn hóa

Hai bộ đồng ý nghỉ 7 ngày Tết Đinh Mùi, 4 ngày lễ văn hóa Nổi bật

Thiếu tướng Cao Minh Huyền làm Cục trưởng Cục quản lý xuất nhập cảnh

Thiếu tướng Cao Minh Huyền làm Cục trưởng Cục quản lý xuất nhập cảnh Nổi bật

Kiểm tra quán cà phê Cheery lúc 14h, công an bắt giữ Lê Hữu Ngọc Vũ và Nguyễn Thị Dung SN 1990

Kiểm tra quán cà phê Cheery lúc 14h, công an bắt giữ Lê Hữu Ngọc Vũ và Nguyễn Thị Dung SN 1990

22:00 , 10/08/2026
Sổ đỏ bắt đầu hiển thị trên VNeID, người dân có thể tra cứu

Sổ đỏ bắt đầu hiển thị trên VNeID, người dân có thể tra cứu

21:31 , 10/08/2026
Bắt giữ Đoàn Quý Hợi SN 1983

Bắt giữ Đoàn Quý Hợi SN 1983

20:59 , 10/08/2026
Đại tá Hoàng Quốc Việt giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa

Đại tá Hoàng Quốc Việt giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa

20:52 , 10/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên