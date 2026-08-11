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Khởi tố kẻ giả danh cán bộ, nhận tiền ‘chạy’ thủ tục đất đai

| | Xã hội

Tự nhận là cán bộ Sở TN&MT tỉnh Nam Định cũ, Đoàn Hải Đảo hứa có thể “chạy” thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để nhận 340 triệu đồng của một người dân.

Ngày 10/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đoàn Hải Đảo (SN 1985, trú tại thôn Sỹ Lâm, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị can Đoàn Hải Đảo. Ảnh : CACC.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đoàn Hải Đảo đã đưa ra những thông tin gian dối nhằm tạo dựng lòng tin với người dân. Đáng chú ý, bị can tự giới thiệu mình là cán bộ đang công tác tại Sở TN&MT tỉnh Nam Định cũ, đồng thời khoe có khả năng can thiệp, “chạy” các thủ tục liên quan đến đất đai.

Thông qua việc tạo dựng hình ảnh là người có quan hệ và khả năng giải quyết thủ tục hành chính, Đảo khiến người dân tin rằng bị can có thể giúp thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Với thủ đoạn trên, Đảo đã tiếp cận một công dân trú tại xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình và nhận số tiền 340 triệu đồng để thực hiện các thủ tục đất đai theo thỏa thuận.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Đảo không thực hiện công việc như đã cam kết. Số tiền nhận được bị can sử dụng vào mục đích cá nhân, qua đó bị cáo buộc đã chiếm đoạt tài sản của bị hại. Từ đơn trình báo và các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã tiến hành các biện pháp tố tụng đối với Đoàn Hải Đảo theo quy định pháp luật.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

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Theo Minh Đức

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