Từ 1/7/2026, có khách ngủ lại nhà qua đêm phải thông báo trước mấy giờ?

Từ 1/7/2026, khi có khách ở lại qua đêm, thành viên hộ gia đình có trách nhiệm thông báo lưu trú đúng thời hạn, trừ một số trường hợp người lưu trú phải tự thực hiện.

Câu 1: Từ 1/7/2026, khách đến ở lại qua đêm trước 23 giờ thì phải thông báo lưu trú trước mốc nào?

A. Trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú ✔

B. Trước 24 giờ của ngày bắt đầu lưu trú

C. Trước 22 giờ của ngày bắt đầu lưu trú

D. Trước 21 giờ của ngày bắt đầu lưu trú

Giải thích:

Theo khoản 3 Điều 30 Luật Cư trú năm 2020 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 118/2025/QH15), việc thông báo lưu trú phải được thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú.

Quy định này áp dụng cụ thể cho các trường hợp người đến ở lại qua đêm tại hộ gia đình hoặc cơ sở lưu trú. Việc xác định mốc thời điểm cố định giúp nâng cao tính chủ động và trách nhiệm tuân thủ pháp luật của công dân.

Đáp án đúng là: A. Trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú

Câu 2: Nếu khách đến ở lại sau 23 giờ đêm, việc khai báo cần hoàn tất trước thời điểm nào?

A. Trước 06 giờ sáng của ngày hôm sau

B. Trước 07 giờ sáng của ngày hôm sau

C. Trước 08 giờ sáng của ngày hôm sau ✔

D. Trước 09 giờ sáng của ngày hôm sau

Giải thích:

Theo khoản 3 Điều 30 Luật Cư trú năm 2020 (được sửa đổi năm 2025), trường hợp người đến lưu trú sau 23 giờ thì việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 8 giờ ngày hôm sau.

Quy định này tạo điều kiện thuận lợi và linh hoạt về mặt thời gian cho người dân đối với các trường hợp di chuyển hoặc phát sinh lưu trú muộn vào ban đêm, đồng thời vẫn bảo đảm tính kịp thời trong công tác quản lý cư trú.

Đáp án đúng là: C. Trước 08 giờ sáng của ngày hôm sau

Theo khoản 1 Điều 30 Luật Cư trú sau khi được sửa đổi, khi có người lưu trú qua đêm, thành viên hộ gia đình có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú. (Ảnh: Đời sống & Pháp luật)

Câu 3: Khi chủ nhà vắng mặt, ai chịu trách nhiệm chính trong việc thông báo lưu trú cho khách?

A. Công an địa phương nơi đặt chỗ ở

B. Chính người trực tiếp đến lưu trú ✔

C. Trưởng thôn hoặc tổ trưởng dân phố

D. Chủ sở hữu phương tiện vận tải

Giải thích:

Theo khoản 1 Điều 30 Luật Cư trú sửa đổi, quy định chung xác định nghĩa vụ khai báo thuộc về chủ nhà hoặc thành viên hộ gia đình. Tuy nhiên, đối với trường hợp đặc thù khi người đến lưu trú tại chỗ ở của cá nhân, hộ gia đình nhưng cá nhân hoặc thành viên hộ gia đình không có mặt tại chỗ ở đó, chính người đến lưu trú có trách nhiệm thực hiện việc thông báo với cơ quan đăng ký cư trú.

Quy định chặt chẽ này nhằm bảo đảm mọi trường hợp phát sinh lưu trú trên thực tế đều được ghi nhận kịp thời, xác định rõ trách nhiệm pháp lý của từng cá nhân và phục vụ hiệu quả công tác quản lý cư trú.

Đáp án đúng là: B. Chính người trực tiếp đến lưu trú

Câu 4: Người dân được hỗ trợ khai báo thông tin qua ứng dụng số nào trên môi trường điện tử?

A. Ứng dụng Cổng Dịch vụ công Quốc gia

B. Ứng dụng Căn cước công dân số

C. Ứng dụng Quản lý dân cư quốc gia

D. Ứng dụng định danh điện tử VNeID ✔

Giải thích:

Để tạo thuận lợi cho người dân, pháp luật cho phép thực hiện thông báo lưu trú trên môi trường điện tử thông qua ứng dụng định danh quốc gia VNeID.

Người dân chỉ cần đăng nhập ứng dụng, truy cập chức năng "Thông báo lưu trú", chọn cơ quan công an tiếp nhận, kê khai đầy đủ thông tin của người lưu trú và gửi yêu cầu. Phương thức này giúp tiết kiệm thời gian đi lại, giản lược thủ tục hành chính và tăng cường tính chính xác trong công tác quản lý cư trú hiện đại theo định hướng chuyển đổi số quốc gia.

Đáp án đúng là: D. Ứng dụng định danh điện tử VNeID

Câu 5: Việc bạn bè đến nhà ở lại qua đêm theo quy định mới thuộc hình thức quản lý nào?

A. Khai báo tạm vắng bắt buộc

B. Thực hiện thông báo lưu trú ✔

C. Đăng ký tạm trú định kỳ

D. Đăng ký thường trú bổ sung

Giải thích:

Theo pháp luật cư trú, việc người thân hoặc bạn bè đến nhà ở lại qua đêm thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định về thông báo lưu trú, không đồng nghĩa với việc phải làm thủ tục đăng ký tạm trú.

Lưu trú là việc công dân ở lại trong một thời gian nhất định tại địa điểm ngoài nơi cư trú của mình nhưng không thuộc trường hợp phải đăng ký tạm trú. Đăng ký tạm trú là thủ tục hành chính có điều kiện và thời hạn riêng. Việc phân biệt rõ hai khái niệm này giúp người dân thực hiện đúng thủ tục mà không gây phiền hà, tốn kém thời gian.

Đáp án đúng là: B. Thực hiện thông báo lưu trú