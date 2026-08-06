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Tử hình Nguyễn Minh Phúc 31 tuổi

| | Xã hội

Tòa tuyên án tử hình dành cho kẻ sát hại chủ tiệm tạp hóa trên Quốc lộ 51.

TAND tỉnh Đồng Nai gần đây đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Phúc (31 tuổi, ngụ xã Phước An, tỉnh Đồng Nai) mức án tử hình về tội "Giết người" và 4 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt chung buộc bị cáo phải chấp hành là tử hình.

Báo Vietnamnet dẫn thông tin hồ sơ truy tố từ VKSND tỉnh Đồng Nai cho biết, do rơi vào cảnh túng thiếu và cần tiền tiêu xài cá nhân, Nguyễn Minh Phúc đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Để thực hiện hành vi, ngày 19/6/2025, đối tượng mua sẵn một con dao nhọn rồi điều khiển xe máy di chuyển dọc tuyến Quốc lộ 51 nhằm tìm kiếm các gia đình sơ hở để ra tay.

Khi đi qua tiệm tạp hóa T.H. nằm trên địa bàn xã Long Phước, phát hiện bà L.T.T.C. (59 tuổi) đang đứng bán hàng một mình, Phúc liền dừng xe và giả vờ vào hỏi mua đồ để tiếp cận. Lợi dụng lúc chủ tiệm không chú ý, đối tượng bất ngờ rút dao kề cổ khống chế và chiếm đoạt 1,5 triệu đồng.

Bị cướp tiền, bà C. hô lớn tri hô để tìm kiếm sự trợ giúp. Lo sợ hành vi phạm tội bị lộ và bị bắt giữ, Phúc đã dùng dao tấn công liên tiếp 16 nhát vào người nạn nhân khiến bà C. gục ngã và tử vong tại chỗ. Sau khi tước đoạt mạng sống của chủ tiệm, hung thủ nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường nhưng đã bị lực lượng công an khoanh vùng, bắt giữ ngay sau đó.

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Nguyễn Minh Phúc tại tòa. Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Báo Vietnamnet đưa tin từ phiên tòa cho hay, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Nguyễn Minh Phúc là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo không chỉ trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân mà còn tước đoạt tính mạng người khác một cách tàn nhẫn, mang tính chất côn đồ, thể hiện thái độ coi thường pháp luật và giá trị mạng sống con người.

Đánh giá bị cáo không còn khả năng cải tạo, HĐXX quyết định cần áp dụng mức án nghiêm khắc nhất — loại bỏ vĩnh viễn Nguyễn Minh Phúc ra khỏi đời sống xã hội nhằm đảm bảo tính thượng tôn pháp luật và đáp ứng yêu cầu răn đe, phòng ngừa chung.

Theo Chi Chi

Đời sống pháp luật

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