Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tạm giữ hình sự Trần Thị Nguyên SN 2001

| | Xã hội

Trần Thị Nguyên cùng một đối tượng khác bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Ngày 4/8, Công an xã Kiên Lương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Nguyên, năm sinh 2001, cư trú tổ 4, ấp Ba Hòn, xã Kiên Lương và Dương Văn Hiệp, năm sinh 2003, cư trú tổ 9, ấp Hòa Giang, xã Hòa Điền.

Kiểm tra phòng ngủ, tạm giữ hình sự Trần Thị Nguyên SN 2001 - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Thị Nguyên và Dương Văn Hiệp tại hiện trường (Ảnh: Công an An Giang).

Trước đó, Công an xã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại tổ 4, ấp Hòa Lập, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang có đối tượng nghi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã triển khai lực lượng đến kiểm tra.

Tại phòng ngủ của Trần Thị Nguyên, lực lượng Công an phát hiện Trần Thị Nguyên và Dương Văn Hiệp đang cất giấu 08 bịch nylon hàn kín, bên trong chứa chất nghi là ma túy cùng một bộ dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy.

Làm việc với cơ quan Công an, Nguyên và Hiệp thừa nhận hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; riêng Nguyên khai nhận bộ dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy là của mình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Kiểm tra phòng ngủ, tạm giữ hình sự Trần Thị Nguyên SN 2001 - Ảnh 2.

Mức phạt về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định hiện hành (Ảnh được tạo bởi AI).

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
200 CBCS công an đồng loạt ập vào 9 cơ sở lưu trú, nhà trọ lúc 2h sáng: Kiểm tra 135 người

200 CBCS công an đồng loạt ập vào 9 cơ sở lưu trú, nhà trọ lúc 2h sáng: Kiểm tra 135 người Nổi bật

Tất cả người dân đang đi ô tô chú ý mức bồi thường bảo hiểm bắt buộc mới nhất

Tất cả người dân đang đi ô tô chú ý mức bồi thường bảo hiểm bắt buộc mới nhất Nổi bật

Mr Pips nhờ bạn bè, người thân đứng tên loạt xe sang

Mr Pips nhờ bạn bè, người thân đứng tên loạt xe sang

12:04 , 06/08/2026
Đề xuất phương án NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH MÙI, NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2027

Đề xuất phương án NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH MÙI, NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2027

11:22 , 06/08/2026
Chưa được cập nhật tài khoản ngân hàng lên ứng dụng VNeID, người dân nên làm gì?

Chưa được cập nhật tài khoản ngân hàng lên ứng dụng VNeID, người dân nên làm gì?

10:55 , 06/08/2026
Trình Quốc hội lập thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh trong tháng 9

Trình Quốc hội lập thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh trong tháng 9

10:30 , 06/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên