Tạm giữ hình sự Trần Thị Nguyên SN 2001

Ngày 4/8, Công an xã Kiên Lương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Nguyên, năm sinh 2001, cư trú tổ 4, ấp Ba Hòn, xã Kiên Lương và Dương Văn Hiệp, năm sinh 2003, cư trú tổ 9, ấp Hòa Giang, xã Hòa Điền.

Đối tượng Trần Thị Nguyên và Dương Văn Hiệp tại hiện trường (Ảnh: Công an An Giang).

Trước đó, Công an xã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại tổ 4, ấp Hòa Lập, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang có đối tượng nghi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã triển khai lực lượng đến kiểm tra.

Tại phòng ngủ của Trần Thị Nguyên, lực lượng Công an phát hiện Trần Thị Nguyên và Dương Văn Hiệp đang cất giấu 08 bịch nylon hàn kín, bên trong chứa chất nghi là ma túy cùng một bộ dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy.

Làm việc với cơ quan Công an, Nguyên và Hiệp thừa nhận hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; riêng Nguyên khai nhận bộ dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy là của mình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.