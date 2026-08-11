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Bắt khẩn cấp tài xế Đỗ Văn Hòe SN 1994

| | Xã hội

Sau khi xảy ra vụ việc, Hòe đã điều khiển xe ô tô đến Trạm y tế xã Đạo Trù để cất giấu phương tiện rồi bỏ trốn.

Công an tỉnh Phú Thọ ngày 11/8/2026 cho biết, ngày 03/8/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Văn Hòe, sinh năm 1994, trú tại thôn Đồng Cà, xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 02/8/2026, trên đường liên thôn thuộc thôn Phân Lân Thượng, xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ va chạm giữa một xe ô tô và xe mô tô biển kiểm soát 88K5-4457 do ông Q. V. C., sinh năm 1958, trú tại thôn Phân Lân Thượng, xã Đạo Trù điều khiển theo hướng ngược chiều. Vụ tai nạn khiến ông Chính bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong sau đó. Hai phương tiện liên quan bị hư hỏng.

Sau khi xảy ra tai nạn, người điều khiển ô tô không dừng lại giải quyết vụ việc mà điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ Công an xã Đạo Trù, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương triển khai lực lượng, tiến hành rà soát, xác minh phương tiện và người điều khiển liên quan.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, cơ quan Công an xác định xe ô tô biển kiểm soát 88A-197.28 do Đỗ Văn Hòe điều khiển là phương tiện gây tai nạn.

Cơ quan CSĐT làm việc, lấy lời khai Đỗ Văn Hoè -Ảnh: Công an Phú Thọ

Qua xác minh, sau khi xảy ra vụ việc, Hòe đã điều khiển xe ô tô đến Trạm y tế xã Đạo Trù để cất giấu phương tiện rồi bỏ trốn. Cơ quan Công an đã tiến hành xác minh, triệu tập và vận động Hòe ra trình diện.

Đến 07 giờ ngày 03/8/2026, Hòe đến Công an xã Đạo Trù trình diện và được đưa đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để làm việc.Tại cơ quan điều tra, Đỗ Văn Hòe khai nhận đã điều khiển phương tiện không làm chủ tốc độ, không đi đúng phần đường, dẫn đến xảy ra tai nạn.

Sau khi gây tai nạn, do lo sợ, Hòe đã điều khiển xe rời khỏi hiện trường và tìm cách cất giấu phương tiện. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 03/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra các quyết định tố tụng nêu trên và tạm giữ Đỗ Văn Hòe để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

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