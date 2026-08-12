Hà Nội công bố, trao thêm nhiều quyết định về công tác cán bộ
Sáng 12/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì Hội nghị trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.
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Theo quyết định, ông Hoàng Anh Tuấn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tiến Thắng được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Quang Minh nhiệm kỳ 2025-2030.
Ông Nguyễn Quang Hiếu, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Từ Liêm được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ thành phố.
Theo quyết định, ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Thành ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Từ Liêm nhiệm kỳ 2025-2030.
Ông Vũ Duy Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tây Tựu được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tiến Thắng nhiệm kỳ 2025-2030.
Tiền Phong