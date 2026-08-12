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Công an vận động Nguyễn Văn Thái SN 1999 ra đầu thú

| | Xã hội

Thái bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội (trước đây) truy nã về tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an TP Hà Nội ngày 11/8/2026 cho biết, Công an phường Tây Hồ, TP Hà Nội đã vận động thành công đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Văn Thái (Sinh năm 1999; thường trú tại: phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) ra đầu thú.

Đối tượng Nguyễn Văn Thái - Ảnh: Công an Hà Nội

Theo hồ sơ, vào năm 2023, Thái bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội (trước đây) truy nã về tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Qua công tác nắm tình hình đối tượng, hồi 17 giờ ngày 09/8/2026, Công an phường Tây Hồ đã vận động thành công Nguyễn Văn Thái đến trụ sở đầu thú hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an phường Tây Hồ đã lập hồ sơ để bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an thành phố Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo theo quy định.


Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

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