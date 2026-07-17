Nguyễn Duy Long SN 1988 ra đầu thú

Công an Thành phố Hải Phòng ngày 16/7/2026 cho biết, ngày 13/7/2026, Đội 2 Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an thành phố Hải Phòng) đã vận động thành công đối tượng truy nã Nguyễn Duy Long , sinh năm 1988, trú tại số 185 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng (cũ) ra đầu thú.

Trước đó, Nguyễn Duy Long bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận An Dương ra Quyết định truy nã về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự. Sau khi bị khởi tố, Long đã bỏ trốn khỏi địa phương, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý.

Đối tượng Nguyễn Duy Long - Ảnh: Công an Hải Phòng

Tại thời điểm ra đầu thú, Nguyễn Duy Long có biểu hiện xúc động, hối hận sau quãng thời gian sống trong cảnh lẩn trốn, thấp thỏm và luôn đối mặt với sự truy bắt. Việc ra đầu thú không chỉ là cơ hội để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật theo quy định, mà còn là lời nhắc nhở rằng không có sự trốn tránh nào có thể kéo dài mãi.

Phòng Cảnh sát Hình sự vận động thành công đối tượng truy nã ra đầu thú tiếp tục khẳng định sự kiên trì của cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong đấu tranh, truy bắt tội phạm để tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật.