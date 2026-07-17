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Khởi tố Cao Thị Thúy An, SN 1990

| | Xã hội

Công an xác định Cao Thị Thuý An đã có hành vi la hét, chửi mắng lớn tiếng trong thời gian dài khiến Việt vì bênh vực mà dùng dao đâm chết nạn nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ngày 16/7/2026 cho biết đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án “Gây rối trật tự công cộng”, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Cao Thị Thúy An (sinh năm 1990, cư trú xã Long Điền, tỉnh An Giang), để tiếp tục điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo kết quả điều tra, tối ngày 11/5/2026; anh D.H.N (sinh năm 1979, thường trú xã Long Điền, tỉnh An Giang) cùng bạn đang uống bia tại công viên Mũi Tàu, thuộc tổ 13, ấp Thị 1, xã Long Điền, tỉnh An Giang thì Nguyễn Hoàng Việt (sinh năm 2000, thường trú xã Long Kiến, tỉnh An Giang) điều khiển phương tiện chở Cao Thị Thúy An đến.

Đối tượng Cao Thị Thúy An (trái) và Nguyễn Hoàng Việt - Ảnh: Công an An Giang

Tại đây, An và N. xảy ra mâu thuẫn cự cãi nhau khoảng hơn 10 phút. Anh N. thách thức rủ Việt đánh nhau nên Việt liền xông đến dùng dao bấm đâm N. nhiều nhát làm N. tử vong rồi Việt rời khỏi hiện trường.

Đến 22 giờ 15 phút cùng ngày, Việt đến Công an xã Long Điền đầu thú. Trong quá trình điều tra xác định Cao Thị Thúy An đã có hành vi la hét, chửi mắng lớn tiếng trong thời gian dài tại khu vực công viên Mũi Tàu; đồng thời thách thức đánh nhau với Nam dẫn đến hậu quả Việt vì bênh vực Thuý An mà dùng dao đâm chết nạn nhân N.

Trước đó, ngày 13/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Việt về hành vi “Giết người”.

Theo Trang Anh

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