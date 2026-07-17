Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố Vi Thị Dựa SN 1991 sau khi kiểm tra nhà trọ

| | Xã hội

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Thị Dựa về tội "Môi giới mại dâm".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một đối tượng về hành vi "Môi giới mại dâm", qua đó tiếp tục cảnh báo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phát hiện, tố giác các hành vi liên quan đến tệ nạn mại dâm, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 10 giờ ngày 12/5/2026, trong quá trình kiểm tra cư trú đột xuất tại một nhà trọ trên địa bàn xã Minh Sơn, tỉnh Thanh Hóa, lực lượng Công an phát hiện hai phụ nữ từ địa phương khác đến lưu trú nhưng không thực hiện đăng ký tạm trú theo quy định và có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua làm việc, hai người này khai nhận đã đến địa bàn từ cuối tháng 4/2026 để bán dâm, khách mua dâm do Vi Thị Dựa (sinh năm 1991, trú tại xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa) giới thiệu. Sau khi được triệu tập làm việc, Vi Thị Dựa đã thừa nhận hành vi môi giới mại dâm và đầu thú tại cơ quan Công an.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 12/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Thị Dựa về tội "Môi giới mại dâm" theo Điều 328 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố Vi Thị Dựa SN 1991 sau khi kiểm tra nhà trọ - Ảnh 1.

Đối tượng Vi Thị Dựa. Ảnh: CA Thanh Hoá

Thực tế cho thấy, hoạt động môi giới mại dâm hiện nay diễn biến ngày càng tinh vi, không chỉ diễn ra trực tiếp mà còn lợi dụng mạng xã hội, các ứng dụng nhắn tin, hội nhóm kín và nền tảng trực tuyến để tìm kiếm, kết nối người mua dâm và người bán dâm. Tệ nạn mại dâm không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy đối với trật tự an toàn xã hội, làm gia tăng nguy cơ phát sinh các loại tội phạm khác như cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo, mua bán người, cố ý gây thương tích, phát tán hình ảnh nhạy cảm để tống tiền và lây truyền các bệnh xã hội.

Để phòng ngừa loại tội phạm này, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân:

- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, tuyệt đối không tham gia hoặc tiếp tay cho hành vi môi giới mại dâm dưới bất kỳ hình thức nào.

- Nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi, quảng cáo trá hình trên mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin hoặc các nền tảng trực tuyến có dấu hiệu môi giới mại dâm.

- Không đăng tải, chia sẻ, môi giới hoặc giới thiệu thông tin nhằm kết nối, quảng bá cho hoạt động mại dâm.

- Chủ các cơ sở lưu trú, nhà nghỉ, nhà trọ cần thực hiện nghiêm quy định về đăng ký, quản lý cư trú; kịp thời thông báo cho lực lượng Công an khi phát hiện các trường hợp có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mại dâm hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.

- Khi phát hiện hành vi môi giới mại dâm hoặc các dấu hiệu nghi vấn, người dân cần chủ động tố giác đến cơ quan Công an nơi gần nhất để được xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn mại dâm, góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh, văn minh, giữ vững an ninh, trật tự và bình yên cuộc sống.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phạt đến 250 triệu đồng nếu tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch chuyển khoản, nhận tiền sau

Phạt đến 250 triệu đồng nếu tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch chuyển khoản, nhận tiền sau Nổi bật

3 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII nhận quyết định nghỉ hưu

3 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII nhận quyết định nghỉ hưu Nổi bật

Cổng chào 1,7 tỷ đồng mới khánh thành nửa năm bỗng bốc cháy

Cổng chào 1,7 tỷ đồng mới khánh thành nửa năm bỗng bốc cháy

23:57 , 16/07/2026
Ra lệnh bắt tạm giam Giám đốc Lê Thị Hồng, Phó Giám đốc Đào Xuân Trường và hàng loạt nhân viên

Ra lệnh bắt tạm giam Giám đốc Lê Thị Hồng, Phó Giám đốc Đào Xuân Trường và hàng loạt nhân viên

22:46 , 16/07/2026
Ra quyết định khởi tố quản lý kho Hoàng Đức Mạnh SN 2004

Ra quyết định khởi tố quản lý kho Hoàng Đức Mạnh SN 2004

22:27 , 16/07/2026
Miền Bắc sẽ có mưa to đến rất to trong 3 ngày liên tiếp

Miền Bắc sẽ có mưa to đến rất to trong 3 ngày liên tiếp

21:47 , 16/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên