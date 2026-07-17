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150 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt kiểm tra 6 tòa chung cư lúc 4 giờ sáng

| | Xã hội

Vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 16/7, Công an phường Hải Châu huy động 150 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiến hành kiểm tra cư trú

Công an Thành phố Đà Nẵng cho biết, rạng sáng 16/7, Công an phường Hải Châu đã đồng loạt ra quân kiểm tra cư trú tại các khu chung cư.

Đây là kết quả của việc thực hiện đợt phát động “Cao điểm 45 ngày đêm tăng tốc, về đích hoàn thành mục tiêu xây dựng phường Hải Châu không ma túy”, đồng thời chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Cụ thể, vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 16/7, Công an phường Hải Châu huy động 150 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiến hành kiểm tra cư trú, rà soát các đối tượng hình sự, ma túy tại 6 tòa nhà thuộc khu chung cư đường Nguyễn Đức Cảnh, Tổ dân phố số 2, phường Hải Châu.

Công an đưa các đối tượng liên quan về trụ sở - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tiến hành test ma túy đối với 200 trường hợp, gồm các đối tượng thuộc diện quản lý nghiệp vụ, quản lý theo pháp luật và những trường hợp có biểu hiện nghi vấn. Kết quả phát hiện 6 trường hợp dương tính với chất ma túy; trong đó, có 1 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện Công an phường Hải Châu đang củng cố hồ sơ, phân loại và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý đối tượng tại các khu dân cư, địa bàn trọng điểm, các khu chung cư và nhà cao tầng nhằm góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng “Phường Hải Châu không ma túy”, giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo Trang Anh

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