Khởi tố 2 giám đốc, 1 phó giám đốc doanh nghiệp ở Thanh Hóa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can, bắt tạm giam 5 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 5 bị can trong vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung.

Qua công tác nắm tình hình trên lĩnh vực đầu tư xây dựng, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong hoạt động thí nghiệm vật liệu xây dựng phục vụ công tác quản lý chất lượng, nghiệm thu các công trình trên địa bàn tỉnh nên lập án điều tra.

Công an thi hành quyết định khởi tố với một số bị can. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Quá trình điều tra xác định, trong quá trình hoạt động, Lê Thị Hồng - Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung cùng Đào Xuân Trường - Phó Giám đốc công ty chỉ đạo Trịnh Bá Quang - Trưởng phòng Thí nghiệm và các nhân viên thí nghiệm gồm Chung Văn Thái, Đàm Văn Hùng lập khống hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng cho nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện hành vi trên, những người này không tổ chức lấy mẫu vật liệu tại hiện trường, không tiến hành các phép thử theo quy trình kỹ thuật nhưng vẫn lập biên bản lấy mẫu, phiếu kết quả thí nghiệm, ký xác nhận và đóng dấu của đơn vị để đưa vào hồ sơ quản lý chất lượng công trình.

Hồ sơ giả sau đó được các nhà thầu sử dụng làm căn cứ nghiệm thu khối lượng, hoàn thiện hồ sơ thanh toán đối với các hạng mục công trình theo quy định.

Bước đầu, công an xác định nhóm người này lập khống hàng trăm phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng cho nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ngoài ra, nhóm người trên còn mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa chi phí đầu vào của doanh nghiệp. Cụ thể, từ tháng 9/2024 đến tháng 6/2025, Lê Thị Hồng cùng những người liên quan thông qua nhiều cá nhân trung gian để mua bán trái phép số lượng lớn hóa đơn giá trị gia tăng phục vụ việc kê khai thuế.

Việc mua bán hóa đơn được thực hiện thông qua Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Trí Dũng do Phạm Văn Dũng làm giám đốc, với sự tham gia của Trương Thị Mai, Nguyễn Thị Tuyết và Đỗ Thị Ái nhằm hợp thức hóa chứng từ kế toán, che giấu vi phạm.

Với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Hồng - Giám đốc; Đào Xuân Trường - Phó giám đốc công ty; Trịnh Bá Quang - Trưởng phòng Thí nghiệm và các nhân viên thí nghiệm Chung Văn Thái, Đàm Văn Hùng, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung.

Đơn vị khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Văn Dũng - Giám đốc; Trương Thị Mai - kế toán Công ty Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Trí Dũng; Đỗ Thị Ái - Kế toán Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung và Nguyễn Thị Tuyết, trung gian mua bán hóa đơn.