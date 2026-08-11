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Bộ công an phục hồi điều tra, yêu cầu Lê Sỹ Sáng ra đầu thú

| | Xã hội

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can Lê Sỹ Sáng ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra.

Thông tin từ Bộ Công an ngày 11/8/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công đang điều tra vụ án “Lê Sỹ Sáng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” xảy ra tại Nghệ An và một số địa phương khác theo Quyết định phục hồi điều tra vụ án đối với bị can số 970/QĐ-ANĐT-P3 ngày 31/7/2026.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can số 03/ANĐT ngày 05/01/2012 và Quyết định truy nã số 13/ANĐT ngày 14/02/2012 đối với Lê Sỹ Sáng (Sinh ngày 10 tháng 01 năm 1980, tại tỉnh Nghệ An).

Theo thông tin từ Bộ Công an, bị can có quốc tịch Việt Nam; Nghề nghiệp: Lao động tự do.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở trước khi bỏ trốn: Xóm 4, xã Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (nay là Khối 12, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An).

Bị can Lê Sỹ Sáng - Ảnh: Bộ Công an

Tội danh mà Lê Sỹ Sáng bị khởi tố là “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, quy định tại khoản 1 Điều 79 Bộ luật Hình sự năm 1999 (nay là Điều 109 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung các năm 2017, 2025).

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can Lê Sỹ Sáng ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Nếu phát hiện bị can Lê Sỹ Sáng đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can Lê Sỹ Sáng phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, địa chỉ: số 10 phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, điện thoại: 069.220.9109/ 069.220.9138”.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

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