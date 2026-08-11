Lời kể của người quay clip bé trai bị đánh đập tại chùa Bầu

Anh L.T.H. (phường Vĩnh Phúc, người chứng kiến vụ việc) cho biết, khoảng 6h30 sáng 10/8, trong lúc đang tưới rau tại khu vườn nằm ngay cạnh chùa Bầu , anh bắt đầu nghe thấy tiếng trẻ em la hét. Tuy nhiên, ban đầu anh nghĩ những đứa trẻ đang chơi đùa nên không để ý.

Sau khi tưới rau xong, khoảng 30 phút sau, anh rửa chân tay chuẩn bị về nhà đưa con đi học. Khi đi qua khu vực gần bức tường chùa, anh bất ngờ nghe thấy những tiếng “tét, tét, chan chát” liên tiếp nên dừng lại lắng nghe.

Toàn cảnh chùa Bầu, nơi xảy ra vụ việc.

“Tôi nghe tiếng đánh rất rõ, cứ chan chát liên tục, các cháu kêu gào thảm thiết. Tôi đi vào phía sau, vì ở đó có một lối có thể tiếp cận được. Lúc đầu tôi chỉ định vào xem chuyện gì xảy ra, chứ cũng không nghĩ là mình sẽ quay video”, anh H. kể.

Theo anh H., khi tiến lại gần khu vực lán sát tường chùa, anh nhìn thấy một người đàn ông mặc áo nâu đang liên tục đánh một cháu bé. Người này dường như quá tập trung vào việc đánh trẻ nên không phát hiện anh đang đứng gần đó.

“Lúc ấy, tôi thấy người ta đánh cháu bé rất dã man. Tôi run quá, lấy điện thoại ra quay. Ban đầu tôi chỉ quay được khoảng 6 giây rồi lại tắt đi, sau đó mới mở lên quay tiếp. Tôi không thạo công nghệ nên cũng không biết phát trực tiếp hay phóng to hình ảnh để quay rõ hơn”, anh H. nói.

Anh H. cho biết, đoạn video sau đó được anh ghi lại có thời lượng khoảng 42-43 giây. Trong thời gian quay, người đàn ông vẫn tiếp tục đánh cháu bé. Khi đó, anh H. lo sợ người này phát hiện và quay sang tấn công mình nên không dám đứng lại lâu.

“Lúc đó tôi rất sợ. Người kia cao to, mà khu vực đó lại nằm ở một góc khuất, xung quanh không có người lớn. Tôi nghĩ nếu mình bị phát hiện, họ chạy ra đánh hoặc giật điện thoại thì mình cũng không biết kêu ai. Mấy đứa trẻ ở đó cũng đang sợ hãi, không thể giúp mình được”, anh H. kể.

Người dân sống quanh khu vực không khỏi đau lòng, bức xúc trước vụ việc.

Theo anh H., khoảng 7h sáng, anh rời khỏi khu vực chùa và trở về nhà trong trạng thái hoảng sợ, chân tay vẫn còn run. Trên đường về, anh gặp một số người dân và kể lại sự việc, đồng thời cho biết mình đã quay được video.

Sau đó, người dân đã bàn bạc việc trình báo cơ quan công an. Anh H. cho biết, một người phụ nữ sống gần khu vực này đã liên hệ Công an phường Vĩnh Phúc và đề nghị cung cấp đoạn video làm bằng chứng. Do điện thoại của anh không gửi được video, anh đã chuyển qua điện thoại của người thân để cung cấp cho cơ quan công an.

“Tôi chỉ muốn sự việc được làm rõ. Lúc đó, tôi cũng nghĩ phải báo cho nhà chùa trước, nhưng mọi người quá bức xúc nên đã trình báo công an. Tôi rất sợ người kia quay lại đánh mình, nhưng thấy trẻ con bị đánh như vậy thì không thể làm ngơ”, anh H. nói.

Về việc những đứa trẻ có từng bị đánh trước đó hay không, anh H. cho biết bản thân chỉ trực tiếp phát hiện và quay lại sự việc vào sáng 10/8 nên không thể khẳng định. Tuy nhiên, sau khi sự việc được phát hiện, anh nghe một số người dân và những người có mặt tại chùa nói rằng các cháu từng bị đánh nhiều lần.

Cổng chùa hiện có lực lượng chức năng bảo vệ.

Người dân sống xung quanh khu vực bức xúc khi sự việc mới xảy ra ngay trong chùa Bầu, nơi các em nhỏ được gửi gắm, nuôi dưỡng và nương nhờ cửa Phật. Bà Trần Thị Phương (60 tuổi, Khu hành chính 15, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) cho biết, sau khi xem đoạn video ghi lại cảnh một người dùng gậy đánh trẻ em tại chùa Bầu, bà rất bức xúc.

“Đoạn video chỉ vài chục giây nhưng tôi đếm được hơn 13 lần đánh. Không chỉ dùng gậy mà còn buộc dây vào gậy để đánh. Tôi có cảm giác như đang chứng kiến cảnh tra tấn thời trung cổ. Những đứa trẻ còn quá nhỏ, rất đáng thương. Xem xong tôi bức xúc đến mức đêm không ngủ được. Tôi cho rằng sự việc cần được xử lý nghiêm”, bà Phương nói.

Bà Phương cho biết, sau khi xem video, bà cùng một số người dân đã lên chùa để tìm hiểu sự việc và phản ánh với cơ quan chức năng. “Chúng tôi rất thương các cháu vì các cháu còn nhỏ, không biết gì và phải nương nhờ cửa Phật. Người dân đóng góp, các nhà hảo tâm hỗ trợ cũng là để các cháu được nuôi dưỡng, học hành và nên người. Vậy mà lại xảy ra chuyện đánh các cháu như thế thì chúng tôi rất bức xúc”, bà Phương nói. Sau khi biết sự việc, bà mong cơ quan chức năng sớm xác minh người đánh trẻ, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của những người liên quan.

Video ghi lại sự việc.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 40 giây, ghi lại cảnh một người đàn ông mặc quần áo nâu liên tục dùng roi đánh một cháu nhỏ. Trong clip, cháu bé vừa khóc vừa van xin: “Em đau lắm rồi, làm ơn... chảy máu rồi”. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn tiếp tục đánh, túm tóc và dúi đầu cháu bé. Đáng chú ý, xung quanh còn có nhiều trẻ nhỏ ngồi co ro dưới nền đất, hoảng sợ chứng kiến sự việc. Sau khi được đăng tải, đoạn clip thu hút sự chú ý trên mạng xã hội và khiến nhiều người bức xúc. Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm hành vi bạo lực đối với trẻ em.

Thượng tọa Thích Thanh Lâm, Trụ trì chùa xác nhận, vụ việc xảy ra tại chùa và cho biết người có hành vi bạo hành những đứa trẻ tại chùa là Nguyễn Thế Duy. Người này mới đến chấp pháp tại chùa từ tháng 3/2026.

Liên quan vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, báo cáo kết quả trong ngày 11/8.